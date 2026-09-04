Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mostra de cinema ucraniano em Salvador: confira a programação gratuita e veja como assistir

O evento exibe produções que vão de dramas históricos a comédias e documentários

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 14:45

Ir ao cinema, além de contribuir para a valorização da cultura nacional, traz benefícios para a saúde mental (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)
Cinema  Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

A capital baiana se transformou em um ponto de encontro para a cultura ucraniana ao sediar a edição 2026 dos Dias de Cinema Ucraniano e a exposição "Dali: Vou trazer minha vida de volta para mim, prometo". A programação gratuita busca aproximar o público brasileiro da cinematografia e das artes visuais da Ucrânia, mostrando que a produção artística do país vai muito além das notícias sobre guerra e traz tramas repletas de identidade, história, humor e emoção.

Confira a programação da mostra de cinema ucraniano

Mostra de cinema ucraniano em Salvador por Divulgação
Mostra de cinema ucraniano em Salvador por Divulgação
1 de 2
Mostra de cinema ucraniano em Salvador por Divulgação

A mostra visual, em cartaz no Goethe-Institut Salvador até 18 de setembro, presta uma homenagem profunda ao poeta, fotógrafo e militar ucraniano Maksym Kryvtsov, morto em combate na linha de frente em 2024. A exibição reúne 24 fotografias capturadas pelo autor durante o conflito, unidas a trechos de seus poemas e curtas-metragens que dialogam com a literatura e transformam a experiência da guerra em uma forte expressão de humanidade.

Já as exibições acontecem na Sala Walter da Silveira e no Goethe-Institut, reunindo longas premiados internacionalmente que retratam desde momentos históricos até a rotina de famílias e animais afetados por conflitos. A iniciativa conta com o apoio de instituições culturais e tem como objetivo celebrar a diversidade artística e as raízes da comunidade ucraniana.

Programação e horários

  • Quarta-feira (2 de setembro), às 19h - Sala Walter da Silveira

Filme: Pamfir

O que é: Estreado no Festival de Cannes, o aclamado suspense dramático acompanha o retorno de um homem à sua comunidade na fronteira oeste da Ucrânia, explorando laços familiares e sobrevivência. (Classificação: 16 anos)

  • Quinta-feira (3 de setembro), às 19h - Sala Walter da Silveira

Filme: Qaytarmá

O que é: O primeiro longa de ficção sobre o povo tártaro da Crimeia. Baseado em fatos reais, retrata a trágica deportação ordenada por Stálin em 1944 sob a perspectiva de um herói nacional. (Classificação: 14 anos)

  • Sexta-feira (4 de setembro), às 19h -  Sala Walter da Silveira

Filme: Dovbush

O que é: Uma superprodução épica de ação e aventura inspirada na vida de Oleksa Dovbush, o lendário líder popular dos Cárpatos no século XVIII, que aborda temas como justiça e liberdade. (Classificação: 16 anos)

Leia mais

Imagem - UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz

UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz

Imagem - Festival de cinema sul-coreano estreia em Salvador com filmes clássicos e inéditos

Festival de cinema sul-coreano estreia em Salvador com filmes clássicos e inéditos

Imagem - Cinema de graça em Salvador: Cine Glauber Rocha terá sessões gratuitas até outubro

Cinema de graça em Salvador: Cine Glauber Rocha terá sessões gratuitas até outubro

  • Sábado (5 de setembro), às 19h - Sala Walter da Silveira

Filme: Nós, Nossos Pets e a Guerra

O que é: Um documentário emocionante que acompanha o resgate de cães, gatos e animais de zoológicos afetados pela invasão russa, mostrando como o amor pelos bichos vira símbolo de resistência. (Classificação: Livre)

  • Domingo (6 de setembro), às 19h - Goethe-Institut Salvador

Filme: Carro, Berlim e Rock'n'Roll

O que é: Uma comédia leve ambientada nos anos 1990 sobre dois amigos que viajam a bordo de um carro antigo rumo a Berlim para tentar chegar a tempo de um show de rock. (Classificação: 12 anos)

Leia mais

Imagem - Anitta e Danilo Mesquita são flagrados de mãos dadas nos Estúdios Globo; veja vídeo

Anitta e Danilo Mesquita são flagrados de mãos dadas nos Estúdios Globo; veja vídeo

Imagem - Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web

Cachorro caramelo vira 'mãe' de mais de 200 gatinhos resgatados e emociona a web

Imagem - Com carne extremamente macia e um molho encorpado de dar água na boca, este prato tradicional transforma cortes simples em uma verdadeira estrela da mesa

Com carne extremamente macia e um molho encorpado de dar água na boca, este prato tradicional transforma cortes simples em uma verdadeira estrela da mesa

Tags:

Cinema Exposição Ucrânia Ucraniano

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Noiva se casa em igreja com água na cintura em igreja alagada e choca a web

Noiva se casa em igreja com água na cintura em igreja alagada e choca a web
Imagem - Esposa nega que Lito Sousa esteja em fase terminal e piloto surpreende em novo vídeo: 'Lúcido e falante'

Esposa nega que Lito Sousa esteja em fase terminal e piloto surpreende em novo vídeo: 'Lúcido e falante'