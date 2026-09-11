Motorista cria serviço de ‘filho de aluguel’ para acompanhar idosos em consultas, exames e até bailes de forró

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Fernanda Varela
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 09:00
Um motorista de aplicativo encontrou uma maneira diferente de trabalhar e, ao mesmo tempo, oferecer companhia a pessoas idosas. Alexandre Trancozo criou um serviço que ficou conhecido como “filho de aluguel”, no qual acompanha clientes com mais de 60 anos em consultas médicas, exames, compras, passeios e até momentos de lazer.
A proposta vai além de simplesmente buscar o passageiro em casa e deixá-lo no destino. Alexandre permanece com o idoso durante o compromisso e presta auxílio quando necessário. Com autorização, também pode ajudar a compreender orientações recebidas durante atendimentos e repassar informações aos familiares.
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A ideia nasceu da própria rotina como motorista de aplicativo. Alexandre percebeu que alguns passageiros idosos precisavam não apenas de transporte, mas também de alguém que pudesse acompanhá-los. Ao mesmo tempo, filhos e outros parentes nem sempre conseguiam conciliar o trabalho e as obrigações diárias com consultas e outros compromissos dos familiares.
De consulta médica a baile de forró
O serviço não ficou restrito às necessidades médicas. Alexandre também passou a acompanhar idosos em compras, passeios e atividades de lazer. Em uma das situações relatadas, levou uma cliente a uma festa e passou a tarde dançando forró com ela.
Outro detalhe da história ajuda a explicar a relação criada com os clientes. Alexandre perdeu os pais durante a pandemia e encontrou na convivência com pessoas mais velhas uma maneira de lidar com a saudade e, ao mesmo tempo, ajudar outras famílias. A esposa dele, Rosileni Rangel Nunes Trancozo, que é técnica de enfermagem, também anunciou que passaria a participar da iniciativa.
Apesar de a história ter voltado a repercutir nas redes sociais em 2026, o serviço não é novo. Segundo publicação que recuperou o caso, a iniciativa foi apresentada originalmente em uma reportagem de agosto de 2023.
A proposta do “filho de aluguel” busca justamente preencher uma lacuna comum na rotina de algumas famílias: oferecer companhia e apoio ao idoso quando parentes não conseguem estar presentes, seja para uma consulta importante ou simplesmente para um momento de lazer.