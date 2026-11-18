DISPUTAS TRABALHISTAS

Motorista é obrigado a comer dentro de caminhão de lixo, processa empresa e recebe indenização e insalubridade de grau máximo na Justiça em MG

Trabalhador precisava fazer refeições na cabine do veículo e não tinha acesso adequado a banheiros; empresas foram condenadas por danos morais e insalubridade



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 14:26

Motorista de caminhão de lixo será indenizado após Justiça reconhecer condições inadequadas de trabalho em Minas Gerais Crédito: Fatih Güney / Pexels / Imagem Ilustrativa

Um motorista que precisava fazer suas refeições dentro de um caminhão de lixo conseguiu na Justiça uma indenização de R$ 5 mil. O trabalhador também garantiu o direito a um adicional de insalubridade de 40%, após comprovar condições de trabalho insalubres.

O caso ocorreu em Uberaba, no interior de Minas Gerais. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT-MG), o funcionário não tinha acesso adequado a banheiros, água potável ou espaços para alimentação durante o expediente.

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A Justiça considerou que as condições desrespeitavam a dignidade do empregado. Além disso, testemunhas confirmaram que ele realizava atividades que ultrapassavam suas funções como motorista.

Refeições em meio ao lixo

Durante a jornada, o trabalhador percorria diferentes bairros, recolhendo resíduos e transportando o material até um aterro sanitário. Depois do descarregamento, retornava às ruas para continuar o serviço.

No entanto, a rotina não incluía locais apropriados para necessidades básicas. Como a sede da empresa ficava distante, o motorista relatou que frequentemente precisava comer dentro da cabine do caminhão, enquanto aguardava a descarga do lixo.

O ambiente apresentava mau cheiro, além de condições inadequadas de higiene. O funcionário também afirmou que não recebia equipamentos de proteção suficientes para as atividades realizadas.

As empresas contestaram as acusações e alegaram que disponibilizavam pontos de apoio. Segundo a defesa, os funcionários recebiam orientações para utilizar essas estruturas durante o expediente.

Entretanto, a juíza Vaneli Cristine Silva de Mattos, da 1ª Vara do Trabalho de Uberaba, concluiu que as provas apresentadas não comprovavam a existência dos espaços Crédito: Cristine Rochol / PMPA / Imagem Ilustrativa

O documento utilizado pelas empresas havia sido produzido por terceiros e não apresentava data. Assim, a magistrada reconheceu a ausência de condições adequadas e determinou o pagamento de R$ 5 mil por danos morais.

Motorista também trabalhava diretamente com lixo

A indenização não foi a única vitória do trabalhador. Durante o processo, ele demonstrou que suas responsabilidades iam além de conduzir o veículo.

De acordo com os depoimentos, o motorista ajudava os coletores a movimentar caçambas e tambores. Ele também participava de etapas da coleta e do descarregamento dos resíduos.

Inicialmente, um laudo pericial havia descartado o adicional de insalubridade. A avaliação, porém, considerou apenas as atividades previstas formalmente para o cargo de motorista do caminhão de lixo Crédito: Mathias Reding / Pexels / Imagem Ilustrativa

As testemunhas confirmaram que o funcionário mantinha contato direto e habitual com o lixo. Diante disso, a Justiça enquadrou sua exposição em situação semelhante à dos profissionais responsáveis pela coleta urbana.

Com o reconhecimento da insalubridade em grau máximo, as empresas deverão pagar o adicional de 40%, com reflexos em outras verbas trabalhistas.

Decisão definitiva

A sentença também estabeleceu que as empresas envolvidas pertenciam ao mesmo grupo econômico. Por isso, todas foram responsabilizadas solidariamente pelos pagamentos determinados.

Posteriormente, a 10ª Turma do TRT-MG analisou o caso e manteve a decisão por unanimidade. O tribunal divulgou o resultado em 14 de setembro de 2026 e informou que não cabiam mais recursos.