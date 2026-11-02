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Motoristas podem perder a CNH por descumprir regras de trânsito: veja quais infrações fazem a carteira ser suspensa no Brasil

Algumas infrações podem suspender o direito de dirigir mesmo sem atingir o limite de pontos; entenda quando isso acontece

  • Foto do(a) author(a) Bianca Hirakawa
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Bianca Hirakawa

  • Agência Correio

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:05

O Código de Trânsito Brasileiro prevê suspensão e cassação da habilitação em situações específicas, além de multas e outras penalidades
O Código de Trânsito Brasileiro prevê suspensão e cassação da habilitação em situações específicas, além de multas e outras penalidades Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Uma infração de trânsito pode trazer consequências que vão muito além de uma multa. Dependendo da conduta do motorista, a legislação brasileira prevê a suspensão do direito de dirigir e até a cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Mas existe uma diferença importante: nem toda infração permite que um agente retire a carteira do motorista na hora.

No Brasil, as regras estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece quais penalidades podem ser aplicadas e em quais situações o documento de habilitação pode ser recolhido.

Funcionalidades do App CNH do Brasil

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Agentes exigem a validação do QR Code dinâmico durante as abordagens de rotina. por Shutterstock
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Ecossistema digital alcança 82 milhões de usuários em todo o território nacional. por Divulgação, Sepro

Em quais situações o motorista pode perder a CNH?

O CTB prevê diferentes penalidades para quem desrespeita as regras de trânsito. Entre elas estão advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir e cassação da habilitação.

A suspensão impede o motorista de dirigir por determinado período. Já a cassação é uma penalidade mais severa, aplicada em situações previstas na legislação, como quando uma pessoa dirige mesmo estando com o direito de dirigir suspenso.

A aplicação dessas penalidades não acontece de maneira arbitrária. A lei prevê um procedimento administrativo e garante ao condutor o direito de defesa.

Quantos pontos podem levar à suspensão da carteira?

O limite depende do número de infrações gravíssimas registradas nos 12 meses anteriores. Pelas regras do CTB, a suspensão por pontos pode ocorrer quando o condutor atinge:

  • 20 pontos: se houver duas ou mais infrações gravíssimas
  • 30 pontos: se houver uma infração gravíssima
  • 40 pontos: se não houver nenhuma infração gravíssima

Também existem infrações que podem levar à suspensão do direito de dirigir independentemente da soma de pontos. É o caso de dirigir sob influência de álcool, recusar o teste do bafômetro e ultrapassar em mais de 50% o limite de velocidade da via.

Agentes podem recolher a CNH durante uma fiscalização?

Sim, mas somente nas situações previstas nas normas de trânsito. O recolhimento do documento não significa, por si só, que a carteira foi definitivamente cassada.

De acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, há situações específicas em que o agente pode recolher a CNH física, como quando flagra um motorista dirigindo com o direito de dirigir suspenso ou com a habilitação cassada. Se o documento for digital, pode haver bloqueio no sistema.

A suspensão e a cassação, por sua vez, dependem de decisão da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo que assegure o direito de defesa do condutor.

Por isso, conhecer as regras do Código de Trânsito Brasileiro é importante para evitar infrações e entender quais consequências podem atingir quem está ao volante.

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