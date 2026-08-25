GASTRONOMIA

Mousse de abacate com limão: receita de Gisele Bündchen leva poucos ingredientes e fica pronta sem complicação

Sobremesa do livro “Nutrir” combina abacate, limão e castanha-de-caju em uma versão cremosa que pode ganhar até sabor de chocolate

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 07:00

Paolla Oliveira recusa voltar à Grande Rio e escolhe nova escola para o Carnaval 2027 Crédito: Reprodução

Quem gosta de sobremesas cremosas, mas quer fugir das receitas tradicionais, pode apostar em uma opção que chama atenção pela combinação inusitada: mousse de abacate com limão. A receita atribuída a Gisele Bündchen, presente no livro Nutrir, leva ingredientes simples e pode ser preparada em poucos passos.

O abacate é a base da sobremesa e garante a textura cremosa. Já o limão entra para trazer acidez e equilibrar o sabor. A receita também leva castanha-de-caju, maple syrup, leite de coco, óleo de coco e baunilha.

Como fazer a mousse de abacate com limão

Para preparar, é preciso deixar meia xícara de castanha-de-caju crua de molho, conforme as instruções da receita. Depois, ela deve ser escorrida antes de ir ao processador.

Ingredientes:

½ xícara de castanha-de-caju crua, demolhada e escorrida;

1 abacate grande e maduro;

⅓ de xícara de maple syrup;

6 colheres (sopa) de leite de coco ou leite de coco integral pronto;

raspas e suco de 3 limões;

1 colher (sopa) de óleo de coco virgem;

½ colher (chá) de extrato de baunilha;

Mansão de Gisele Bündchen em Nova York 1 de 10

¼ de colher (chá) de sal marinho refinado;

pitada de espirulina azul em pó, opcional;

chantilly de coco e coco torrado em lascas, para finalizar.

Modo de preparo

Comece triturando as castanhas demolhadas no processador até formar uma pasta lisa. Em seguida, acrescente o abacate, o maple syrup, o leite de coco, as raspas e o suco de limão, o óleo de coco, a baunilha, o sal e, se quiser, a espirulina.

Processe por cerca de dois minutos, raspando as laterais do recipiente quando necessário, até obter uma mistura homogênea. A recomendação é provar e ajustar o maple syrup caso seja necessário deixar a mousse mais doce.

Depois, distribua a mistura em uma travessa grande ou em recipientes individuais. Cubra e leve à geladeira por pelo menos uma hora antes de servir.

A sobremesa pode ser finalizada com chantilly de coco e coco torrado em lascas.

Dá para transformar a receita em mousse de chocolate

Para quem prefere chocolate, a receita também traz uma alternativa. Nesse caso, o suco e as raspas de limão e a espirulina são substituídos por ¼ de xícara de cacau em pó orgânico e mais duas colheres (sopa) de maple syrup.

Depois, basta bater a mistura e levar à geladeira seguindo o mesmo processo. Na hora de servir, a mousse pode ganhar chantilly de coco, nibs de cacau, iogurte de coco ou um fio de mel.