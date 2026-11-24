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Juliana Matias
Agência Correio
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:02
Uma combinação de banana, leite condensado e chantilly está chamando atenção nas redes sociais. A receita, apresentada em um vídeo com quase 2 milhões de visualizações, transforma os ingredientes em uma sobremesa cremosa, preparada inicialmente na panela e finalizada com uma textura leve e aerada.
A proposta é reunir o sabor da banana com a doçura do leite condensado. Entretanto, o diferencial está na maneira como o creme é preparado antes de receber o chantilly, responsável por proporcionar uma consistência mais delicada.
Frutas para comer no jantar
O preparo começa com uma base de banana e leite condensado, levada ao fogo para formar um creme. Essa primeira etapa é importante porque o aquecimento modifica a consistência da mistura, permitindo que ela adquira uma textura mais encorpada.
Depois, entra o chantilly, ingrediente utilizado para incorporar ar e deixar o resultado mais leve. A combinação das duas preparações permite obter uma sobremesa com características diferentes de um creme tradicional, que costuma apresentar consistência mais densa.
O contraste entre a base cremosa e a leveza do chantilly é justamente um dos principais atrativos da receita.
O método apresentado no vídeo utiliza duas etapas principais: preparar o creme de banana na panela e incorporar chantilly. Primeiro, a banana e o leite condensado são utilizados na preparação da base cremosa. Em seguida, o chantilly é incorporado para conferir uma textura aerada.
Para preservar a leveza, a incorporação do chantilly deve ser feita delicadamente, depois que a base estiver fria.
O segredo está no ar incorporado durante o processo de bater o creme. Quando preparado corretamente, o chantilly forma uma estrutura aerada que pode ser misturada a outras bases, produzindo uma sensação de leveza.
No caso da sobremesa de banana, ele ajuda a equilibrar a densidade do creme cozido com uma consistência mais delicada. O resultado é uma preparação que pode ser distribuída em pequenas porções, especialmente em taças ou recipientes individuais.
O vídeo com quase 2 milhões de visualizações demonstra o interesse despertado pela sobremesa. Além da combinação de ingredientes conhecidos, a transformação de um creme cozido em uma preparação aerada oferece um elemento visual atraente.
A receita também mostra como técnicas diferentes podem ser combinadas para modificar a textura de ingredientes presentes em muitas cozinhas brasileiras.