Mousse de limão de liquidificador fica pronto rapidinho, leva apenas 3 ingredientes (sem gelatina) e vai salvar a sobremesa do fim de semana

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Fernanda Varela
Publicado em 5 de setembro de 2026 às 10:00
Quer uma sobremesa rápida, barata e praticamente impossível de errar? O mousse de limão de liquidificador é uma das opções mais simples. São apenas três ingredientes, alguns minutos de preparo e depois é só deixar gelar.
O próprio suco do limão ajuda a engrossar a mistura, deixando o mousse firme e cremoso sem precisar usar gelatina.
Receita de mousse de limão fica super cremosa
Ingredientes
* 1 caixa de leite condensado (395 g)
* 2 caixas de creme de leite (200 g cada)
* 120 ml de suco de limão espremido na hora
Modo de preparo
Coloque o leite condensado e o creme de leite no liquidificador. Bata por cerca de 1 minuto para misturar bem.
Com o liquidificador ligado, acrescente o suco de limão aos poucos. Continue batendo por mais 1 a 2 minutos. Você vai perceber que a mistura começa a engrossar rapidamente.
Transfira para uma travessa grande ou distribua em potinhos individuais.
Leve à geladeira por pelo menos 3 horas. Para uma textura ainda mais firme e geladinha, deixe por cerca de 4 horas.
Na hora de servir, se quiser, finalize com raspas de limão.
Como deixar o mousse de limão bem cremoso
Não é necessário acrescentar gelatina. O segredo é não exagerar na quantidade de suco e respeitar o tempo de geladeira.
Outro cuidado importante é adicionar o limão gradualmente. Assim, você consegue acompanhar a consistência e evita deixar o mousse excessivamente ácido.
Para fazer as raspas, retire somente a parte verde da casca. Evite atingir a parte branca, que pode deixar um sabor amargo.
Depois de gelado, o resultado é um mousse firme, cremoso e azedinho na medida certa, feito sem forno, sem fogão e com apenas três ingredientes.