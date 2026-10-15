Mudança no BBB, novos realities, novelas e mais: veja mudanças na grade da TV Globo em 2027

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Felipe Sena
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:29
A TV Globo começará o ano de 2027 com várias mudanças na grade de programação, Na noite desta quarta-feira (14), a emissora anunciou as principais novidades para o próximo ano no evento “Upfront Globo 2027”.
Entre as novidades do novo ano estão novos realities, mudança no Big Brother Brasil, retorno do apresentador Márcio Garcia e novas novelas na emissora.
Ticiane Pinheiro vai comandar novo reality show no Globoplay
Márcio Garcia foi anunciado por Luciano Huck em uma nova atração. Já Tadeu Schmidt subiu no palco do evento para anunciar uma novidade no BBB 27, um Sincerão ‘gamificado’, que será mais ágil.
Além disso, foi confirmado o retorno da Casa de Vidro, que definirá parte do elenco, além de dar vantagens no programa com disputas diárias.
Ana Clara anunciou um novo reality de relacionamento, que explora as dinâmicas de casamento. Ticiane Pinheiro, por sua vez, apareceu com a mãe, Helô Pinheiro, e a filha, Rafaella Justus, para anunciar a estreia de "Academia dos Nepobabies".
O novo formato mostrará filhos de famosos em funções inéditas, dentro de uma dinâmica de pontos para quem sejam testados em profissões inusitadas. No palco, Rafaella foi desafiada a lavar louça, quebrou as unhas e ainda perdeu.
Foi momento ainda de anunciar as próximas novelas da emissora, com parte do elenco de “Avenida Brasil 2” no palco do Upfront Globo 2027, aumentando mais a expectativa para a continuação da novela de João Emanuel Carneiro.
Marina Ruy Barbosa também subiu ao palco para o anúncio de “Romance em SP”, novela que marca o retorno das produções no horário das 22h.
A TV Globo anunciou ainda Maisa Silva como protagonista da novela “Tempos de Glória”, trama das seis que vai substituir a nova “Lá na Minha Terra” e se passará nos anos 1940, pouco antes de um decreto que proibia mulheres de jogarem futebol no Brasil.
Foi anunciada ainda a novela “Elas que Lutem!”, nova trama das sete, que terá Belém (Heslaine Vieira), Kika (Dani Calabresa) e Maya (Vitória Strada) como protagonistas, vivendo na pele um golpe de empresa que sumiu com o dinheiro dos clientes.