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Mudança no BBB, novos realities, novelas e mais: veja mudanças na grade da TV Globo em 2027

Entre as mudanças, está a volta de Márcio Garcia à emissora

Felipe Sena

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:29

TV Globo anunciou novidades para o próximo ano Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A TV Globo começará o ano de 2027 com várias mudanças na grade de programação, Na noite desta quarta-feira (14), a emissora anunciou as principais novidades para o próximo ano no evento “Upfront Globo 2027”.

Entre as novidades do novo ano estão novos realities, mudança no Big Brother Brasil, retorno do apresentador Márcio Garcia e novas novelas na emissora.

Ticiane Pinheiro vai comandar novo reality show no Globoplay 1 de 8

Márcio Garcia foi anunciado por Luciano Huck em uma nova atração. Já Tadeu Schmidt subiu no palco do evento para anunciar uma novidade no BBB 27, um Sincerão ‘gamificado’, que será mais ágil.

Além disso, foi confirmado o retorno da Casa de Vidro, que definirá parte do elenco, além de dar vantagens no programa com disputas diárias.

Ana Clara anunciou um novo reality de relacionamento, que explora as dinâmicas de casamento. Ticiane Pinheiro, por sua vez, apareceu com a mãe, Helô Pinheiro, e a filha, Rafaella Justus, para anunciar a estreia de "Academia dos Nepobabies".

O novo formato mostrará filhos de famosos em funções inéditas, dentro de uma dinâmica de pontos para quem sejam testados em profissões inusitadas. No palco, Rafaella foi desafiada a lavar louça, quebrou as unhas e ainda perdeu.

Ticiane Pinheiro anuncia o novo reality do Globoplay, “Academia dos Nepobabies”, e desafia a filha Rafa Justus, a lavar louça no palco para demonstrar os desafios que os filhos de famosos enfrentarão no programa. https://t.co/ChrRWKtA7x — poponze (@poponze) October 15, 2026

Novelas

Foi momento ainda de anunciar as próximas novelas da emissora, com parte do elenco de “Avenida Brasil 2” no palco do Upfront Globo 2027, aumentando mais a expectativa para a continuação da novela de João Emanuel Carneiro.

A apresentação de #AvenidaBrasil2 no #UpfrontGlobo2027 https://t.co/emBQOWuebL — eplay (@forumeplay) October 15, 2026

Marina Ruy Barbosa também subiu ao palco para o anúncio de “Romance em SP”, novela que marca o retorno das produções no horário das 22h.

A TV Globo anunciou ainda Maisa Silva como protagonista da novela “Tempos de Glória”, trama das seis que vai substituir a nova “Lá na Minha Terra” e se passará nos anos 1940, pouco antes de um decreto que proibia mulheres de jogarem futebol no Brasil.