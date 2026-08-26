PRODUTIVIDADE

Muito sono no trabalho? Veja 9 formas simples de ficar mais alerta sem recorrer ao café

Hábitos simples ao longo do expediente podem ajudar a combater a sonolência e recuperar a disposição

Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:26

Sono no trabalho Crédito: Divulgação

Aquela vontade quase incontrolável de fechar os olhos no meio do expediente não é exclusividade de quem passou a noite em claro. Mesmo depois de dormir, é possível enfrentar períodos de cansaço e sonolência durante o dia - e a primeira reação de muita gente é recorrer ao café.

A cafeína pode aumentar temporariamente o estado de alerta, mas não é a única alternativa. Algumas mudanças simples durante a rotina, como levantar da cadeira, beber água ou fazer pequenas pausas das telas, podem ajudar a espantar o sono sem precisar aumentar o número de xícaras.

Veja nove estratégias que podem ser adotadas durante o trabalho.

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1. Faça pequenas pausas das telas

Passar horas olhando para computador e celular pode aumentar o desconforto e o cansaço visual. Uma alternativa é seguir a chamada regra 20-20-20: a cada 20 minutos, olhar durante 20 segundos para algo que esteja distante. A pausa ajuda a descansar os olhos durante períodos prolongados diante das telas.

2. Assista a algo que melhore seu humor

Até aqueles vídeos curtos de animais podem ter alguma utilidade no intervalo. Um estudo citado pelo VivaBem, realizado com cerca de 7 mil participantes, associou vídeos de gatos a aumento de emoções positivas e energia e redução de sentimentos negativos.

3. Masque um chiclete

O próprio movimento de mastigar pode ajudar a manter a mente ativa. Estudos já investigaram a relação entre mascar chiclete e maior estado de alerta, além da possível redução da sonolência durante o dia. Para não prejudicar os dentes com o consumo frequente de açúcar, vale optar pelas versões sem açúcar.

4. Coloque uma música

Se o ambiente permitir, ouvir uma música de que você gosta pode ser uma estratégia para atravessar aquele momento de queda de energia. A música também pode interferir positivamente no humor e ajudar a tornar determinadas tarefas menos monótonas.

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5. Pare alguns minutos para respirar

O estresse também pesa na sensação de esgotamento. Fazer uma pequena pausa e prestar atenção à respiração pode ajudar a diminuir a tensão e recuperar a concentração antes de voltar à tarefa.

6. Levante e caminhe um pouco

Ficar sentado durante muito tempo pode contribuir para a sensação de moleza. Levantar para caminhar, subir alguns lances de escada ou simplesmente movimentar o corpo por alguns minutos pode aumentar momentaneamente a disposição.

7. Procure a luz natural

Se for possível sair por alguns minutos, aproveite a luz do dia. A exposição à luminosidade participa da regulação do ritmo circadiano, o mecanismo relacionado aos períodos de sono e vigília do organismo. Uma caminhada curta ao ar livre ainda combina luz natural e movimento.

8. Não esqueça da água

A desidratação pode estar associada a sintomas como cansaço e dificuldade de concentração. Por isso, manter uma garrafa por perto e beber água ao longo do expediente é uma medida simples para evitar que a falta de hidratação contribua para a indisposição.

9. Escolha melhor o lanche

Tanto passar muitas horas sem comer quanto fazer uma refeição muito pesada pode atrapalhar a disposição. Para um lanche durante o expediente, opções como frutas, castanhas e pipoca podem ser alternativas práticas.