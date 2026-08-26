Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Muito sono no trabalho? Veja 9 formas simples de ficar mais alerta sem recorrer ao café

Hábitos simples ao longo do expediente podem ajudar a combater a sonolência e recuperar a disposição

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:26

Sono no trabalho
Sono no trabalho Crédito: Divulgação

Aquela vontade quase incontrolável de fechar os olhos no meio do expediente não é exclusividade de quem passou a noite em claro. Mesmo depois de dormir, é possível enfrentar períodos de cansaço e sonolência durante o dia - e a primeira reação de muita gente é recorrer ao café.

A cafeína pode aumentar temporariamente o estado de alerta, mas não é a única alternativa. Algumas mudanças simples durante a rotina, como levantar da cadeira, beber água ou fazer pequenas pausas das telas, podem ajudar a espantar o sono sem precisar aumentar o número de xícaras.

Veja nove estratégias que podem ser adotadas durante o trabalho.

Trabalho: Confira as 11 situações em que você pode faltar sem desconto de salário

Casamento  por FerSouza
Falecimento por Divulgação
Nascimento de filho  por Shutterstock
Servir ao júri por Bruno Wendel/Correio
Votar por José Cruz, Agência Brasil
Serviço militar por Shutterstock
Doação de sangue por Tomáz Silva/Agência Brasil
Vestibular por Divulgação
Acompanhamento de filho menor de 18 anos em atendimento médico por Imagem: BearFotos | Shutterstock
Realização de exames preventivos de câncer por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
Doença (com atestado médico, por até 15 dias) por Shutterstock
1 de 11
Casamento  por FerSouza

1. Faça pequenas pausas das telas

Passar horas olhando para computador e celular pode aumentar o desconforto e o cansaço visual. Uma alternativa é seguir a chamada regra 20-20-20: a cada 20 minutos, olhar durante 20 segundos para algo que esteja distante. A pausa ajuda a descansar os olhos durante períodos prolongados diante das telas.

2. Assista a algo que melhore seu humor

Até aqueles vídeos curtos de animais podem ter alguma utilidade no intervalo. Um estudo citado pelo VivaBem, realizado com cerca de 7 mil participantes, associou vídeos de gatos a aumento de emoções positivas e energia e redução de sentimentos negativos.

Leia mais

Imagem - Tim Curry morreu de quê? Ator de Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror convivia com sequelas há anos

Tim Curry morreu de quê? Ator de Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror convivia com sequelas há anos

Imagem - Morre Tim Curry, ator que brilhou em Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror Picture Show

Morre Tim Curry, ator que brilhou em Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror Picture Show

Imagem - Sorvete cremoso, saudável e sem açúcar leva apenas um ingrediente e fica uma delícia

Sorvete cremoso, saudável e sem açúcar leva apenas um ingrediente e fica uma delícia

3. Masque um chiclete

O próprio movimento de mastigar pode ajudar a manter a mente ativa. Estudos já investigaram a relação entre mascar chiclete e maior estado de alerta, além da possível redução da sonolência durante o dia. Para não prejudicar os dentes com o consumo frequente de açúcar, vale optar pelas versões sem açúcar.

4. Coloque uma música

Se o ambiente permitir, ouvir uma música de que você gosta pode ser uma estratégia para atravessar aquele momento de queda de energia. A música também pode interferir positivamente no humor e ajudar a tornar determinadas tarefas menos monótonas.

Bom sono é fundamental para qualidade de vida

Dormir com a porta aberta pode ser a solução ideal para quem sofre com problemas respiratórios e noites mal dormidas por Reprodução | Freepik
Dormir com a porta aberta pode ser a solução ideal para quem sofre com problemas respiratórios e noites mal dormidas por Reprodução | Freepik
Dormir com a porta aberta pode ser a solução ideal para quem sofre com problemas respiratórios e noites mal dormidas por Reprodução | Freepik
Dormir com a porta aberta pode ser a solução ideal para quem sofre com problemas respiratórios e noites mal dormidas por Reprodução | Freepik
Dormir com a porta aberta pode ser a solução ideal para quem sofre com problemas respiratórios e noites mal dormidas por Reprodução | Freepik
1 de 5
Dormir com a porta aberta pode ser a solução ideal para quem sofre com problemas respiratórios e noites mal dormidas por Reprodução | Freepik

5. Pare alguns minutos para respirar

O estresse também pesa na sensação de esgotamento. Fazer uma pequena pausa e prestar atenção à respiração pode ajudar a diminuir a tensão e recuperar a concentração antes de voltar à tarefa.

6. Levante e caminhe um pouco

Ficar sentado durante muito tempo pode contribuir para a sensação de moleza. Levantar para caminhar, subir alguns lances de escada ou simplesmente movimentar o corpo por alguns minutos pode aumentar momentaneamente a disposição.

Leia mais

Imagem - Sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, revela vício em apostas e faz forte desabafo: ‘Me perdi como ser humano’

Sertanejo Hugo, da dupla com Guilherme, revela vício em apostas e faz forte desabafo: ‘Me perdi como ser humano’

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'O problema nem sempre é a sogra querer participar demais; às vezes, é o casal nunca ter definido até onde a família pode entrar' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Frase do dia da Psicologia: 'O problema nem sempre é a sogra querer participar demais; às vezes, é o casal nunca ter definido até onde a família pode entrar' - a reflexão inspirada em Salvador Minuchin

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

Frase do dia da Filosofia: 'Talvez você não seja menos capaz do que imagina; talvez só tenha aprendido a enxergar seus defeitos com mais atenção do que seus méritos' - a reflexão inspirada em Alain de Botton

7. Procure a luz natural

Se for possível sair por alguns minutos, aproveite a luz do dia. A exposição à luminosidade participa da regulação do ritmo circadiano, o mecanismo relacionado aos períodos de sono e vigília do organismo. Uma caminhada curta ao ar livre ainda combina luz natural e movimento.

8. Não esqueça da água

A desidratação pode estar associada a sintomas como cansaço e dificuldade de concentração. Por isso, manter uma garrafa por perto e beber água ao longo do expediente é uma medida simples para evitar que a falta de hidratação contribua para a indisposição.

9. Escolha melhor o lanche

Tanto passar muitas horas sem comer quanto fazer uma refeição muito pesada pode atrapalhar a disposição. Para um lanche durante o expediente, opções como frutas, castanhas e pipoca podem ser alternativas práticas.

Vale lembrar que essas estratégias ajudam a lidar com episódios pontuais de sonolência, mas não substituem uma boa noite de sono. Quando o cansaço durante o dia é intenso, frequente ou persiste mesmo com descanso adequado, é importante investigar o motivo com um profissional de saúde.

Mais recentes

Imagem - Lito Sousa grava vídeo enquanto ainda preserva os sentidos após diagnóstico raro

Lito Sousa grava vídeo enquanto ainda preserva os sentidos após diagnóstico raro
Imagem - Mini bar, banheiro gigante e espaço de beleza: como é o voo de luxo de Ana Paula Siebert e Justus para China?

Mini bar, banheiro gigante e espaço de beleza: como é o voo de luxo de Ana Paula Siebert e Justus para China?
Imagem - Adeus, tijolos: após 9 anos economizando, faxineira transforma 7 toneladas de plástico em sua própria casa para viver com o filho

Adeus, tijolos: após 9 anos economizando, faxineira transforma 7 toneladas de plástico em sua própria casa para viver com o filho