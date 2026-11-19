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Mulher adiou os estudos para se casar jovem: aos 51 anos, ela volta a estudar após separação e faz Enem para realizar sonho de ser enfermeira

Moradora da zona rural de Rio Crespo, em Rondônia, Anailda Santos Amancio adiou os estudos após se casar jovem e agora busca uma nova oportunidade profissional



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 13:13

Anailda Santos Amancio e o caderno do Enem 2026. Crédito: Reprodução/Rinaldo Moreira

Aos 51 anos, Anailda Santos Amancio voltou a apostar em um sonho que ficou para depois: estudar e construir uma carreira na área da saúde. Moradora da zona rural de Rio Crespo, em Rondônia, ela fez o segundo dia do Enem 2026 no domingo (15) e quer cursar enfermagem para trabalhar em um hospital.

Anailda conta que desejava continuar os estudos, mas se casou muito nova e acabou adiando os planos. Depois da separação, decidiu retomar esse objetivo. “Eu tenho que estudar”, disse ao explicar por que resolveu voltar a perseguir o sonho.

Aos 51 anos mulher faz Enem 1 de 4

A situação financeira também pesou na decisão. Agora, ela quer concluir a formação, conquistar uma profissão e trabalhar na área da saúde. O objetivo é se tornar enfermeira e atuar em um hospital.

Um sonho retomado depois da separação

A trajetória de Anailda mostra uma mudança de planos que começou depois do fim do casamento. Por muito tempo, ela acreditou que não conseguiria estudar. Mais tarde, porém, decidiu que ainda podia buscar essa oportunidade.

Aos 51 anos, ela chegou cedo ao local de prova, determinada a mudar de vida. A candidata também falou com entusiasmo sobre o que espera fazer no futuro: trabalhar em um hospital e cuidar de pacientes.

“Eu quero ser alguma coisa”, afirmou. A frase resume a disposição de Anailda para construir uma nova etapa, mesmo depois de anos longe da sala de aula.

Enem reuniu mais de 5 milhões de inscritos

O segundo dia do Enem 2026 reuniu provas de Matemática e Ciências da Natureza, com 90 questões ao todo. Mais de 5 milhões de pessoas confirmaram inscrição nesta edição, a maior desde 2020, conforme os dados publicados junto à reportagem original.