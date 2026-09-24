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Mulher arranca risadas ao agradecer por ex que voltou após 14 anos e morreu: 'Fiquei com a pensão'

Dona Célia, de Recife, arrancou risadas dos fiéis e deixou padre surpreso

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:28

Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um momento de fé e agradecimento acabou virando um dos vídeos mais comentados das redes sociais nesta semana. Durante uma missa no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte, uma fiel pernambucana chamada dona Célia arrancou risadas, e uma reação surpresa do padre, ao relatar uma "graça" no mínimo inusitada.

Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria 1 de 7

A cena aconteceu no tradicional momento de testemunhos da celebração. Natural do Recife, dona Célia pegou o microfone para compartilhar as bênçãos que atribui à santa. Primeiro, comemorou o fato de os dois filhos terem conseguido emprego.

Depois, com naturalidade, a mulher revelou que o ex-marido, de quem estava separada havia 14 anos, tinha voltado para casa. A história não teve um final longo para ele, mas garantiu o conforto dela: "E depois de 14 anos separada, meu marido veio e morreu nos meus braços, e eu fiquei com a aposentadoria dele", disparou.