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Mulher arranca risadas ao agradecer por ex que voltou após 14 anos e morreu: 'Fiquei com a pensão'

Dona Célia, de Recife, arrancou risadas dos fiéis e deixou padre surpreso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 13:28

Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um momento de fé e agradecimento acabou virando um dos vídeos mais comentados das redes sociais nesta semana. Durante uma missa no Santuário de Santa Rita de Cássia, em Santa Cruz, interior do Rio Grande do Norte, uma fiel pernambucana chamada dona Célia arrancou risadas, e uma reação surpresa do padre, ao relatar uma "graça" no mínimo inusitada.

Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria

Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodução/Redes Sociais
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Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais

A cena aconteceu no tradicional momento de testemunhos da celebração. Natural do Recife, dona Célia pegou o microfone para compartilhar as bênçãos que atribui à santa. Primeiro, comemorou o fato de os dois filhos terem conseguido emprego.  

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Depois, com naturalidade, a mulher revelou que o ex-marido, de quem estava separada havia 14 anos, tinha voltado para casa. A história não teve um final longo para ele, mas garantiu o conforto dela: "E depois de 14 anos separada, meu marido veio e morreu nos meus braços, e eu fiquei com a aposentadoria dele", disparou.

Pego de surpresa, o padre até conseguiu manter a postura no altar mas depois acabou rindo. Diante da confissão, o sacerdote respondeu: "Amém. Deus te abençoe e te guarde grandemente", arrancando palmas e risadas dos fieis presentes. 

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