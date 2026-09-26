Mulher compra escultura por US$ 75 em bazar: 20 anos depois, peça é vendida por US$ 2 milhões

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Jean Candido
Agência Correio
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:23
Por duas décadas, uma pequena escultura de bronze permaneceu dentro de uma casa no Missouri, nos Estados Unidos. Quando foi comprada, custou cerca de US$ 75 em um bazar de garagem. Anos depois, porém, a peça deixou de ser apenas um objeto decorativo e passou a ocupar espaço no mercado internacional de arte. Em um leilão da Sotheby's, em Nova York, acabou arrematada por US$ 2,06 milhões.
A diferença entre os dois valores chama atenção, mas a história começou de maneira bem mais simples. A compradora levou a escultura para casa e a manteve por cerca de 20 anos, sem imaginar que o objeto pudesse ter uma origem tão valiosa. A descoberta só aconteceu quando ela decidiu procurar uma avaliação especializada.
A peça representa Avalokiteshvara, uma figura associada ao budismo, e pertence à tradição artística das antigas dinastias chinesas. O trabalho apresenta a divindade com seis braços e diferentes objetos simbólicos, entre eles a roda do dharma, um caule de lótus e uma joia.
Escultura avaliada em mais de US$ 2 milhões
Quando encontrou a escultura, a mulher não tinha como saber que estava diante de uma peça de importância histórica. O objeto acabou ficando em sua residência durante anos, até que ela decidiu levá-lo ao Antiques Roadshow, programa da PBS conhecido por receber pessoas que desejam descobrir o valor e a procedência de objetos antigos.
A avaliação mudou completamente a percepção sobre a peça. Especialistas estimaram naquele momento que a escultura poderia valer entre US$ 100 mil e US$ 125 mil. O valor já era muito superior aos US$ 75 pagos originalmente, mas ainda estava longe do preço alcançado posteriormente.
A partir daí, a escultura ganhou um novo caminho. Em vez de permanecer na coleção particular da compradora, entrou no circuito de arte especializada e foi anunciada em um leilão dedicado à arte chinesa realizado pela Sotheby's.
O trabalho retrata Guanyin, também conhecida como Avalokiteshvara, uma das figuras mais conhecidas da tradição budista. A representação em questão chama atenção justamente pela configuração com seis braços.
Cada elemento carregado pela figura possui significado dentro da iconografia religiosa. Entre os objetos representados estão a roda do dharma, um caule de lótus e uma joia. A combinação ajuda a identificar a natureza religiosa da obra e também contribuiu para a avaliação de sua importância artística e histórica.
A procedência chinesa também colocou a escultura em um contexto muito diferente daquele em que ela foi encontrada. Durante anos, o objeto permaneceu em uma residência no Missouri, longe do ambiente especializado de museus, colecionadores e casas de leilão.
O caso chama atenção principalmente pela diferença entre o preço inicial e o valor alcançado décadas depois.
A compradora desembolsou aproximadamente US$ 75 no bazar de garagem. Na primeira avaliação divulgada, a peça recebeu uma estimativa de até US$ 125 mil. Mais tarde, quando chegou ao leilão da Sotheby's, acabou superando novamente as expectativas e alcançou US$ 2,06 milhões.
Todo o trajeto mostra como uma obra de arte pode permanecer durante anos longe dos circuitos especializados sem que seu verdadeiro valor seja imediatamente reconhecido. Nesse caso, a escultura atravessou um caminho incomum: saiu de um bazar de garagem, passou duas décadas em uma casa particular, foi levada para um programa de avaliação e, depois, chegou a uma das principais casas de leilões do mundo.