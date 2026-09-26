CURIOSIDADES

Mulher compra escultura por US$ 75 em bazar: 20 anos depois, peça é vendida por US$ 2 milhões

Peça de bronze ligada à tradição budista chinesa ficou por 20 anos na casa de uma mulher nos Estados Unidos antes de ser avaliada e chegar a um dos principais leilões de arte



Jean Candido

Agência Correio

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 11:23

Proprietária aparece ao lado da escultura durante a avaliação da peça Crédito: Reprodução/PBS/Sotheby's

Por duas décadas, uma pequena escultura de bronze permaneceu dentro de uma casa no Missouri, nos Estados Unidos. Quando foi comprada, custou cerca de US$ 75 em um bazar de garagem. Anos depois, porém, a peça deixou de ser apenas um objeto decorativo e passou a ocupar espaço no mercado internacional de arte. Em um leilão da Sotheby's, em Nova York, acabou arrematada por US$ 2,06 milhões.

A diferença entre os dois valores chama atenção, mas a história começou de maneira bem mais simples. A compradora levou a escultura para casa e a manteve por cerca de 20 anos, sem imaginar que o objeto pudesse ter uma origem tão valiosa. A descoberta só aconteceu quando ela decidiu procurar uma avaliação especializada.

A peça representa Avalokiteshvara, uma figura associada ao budismo, e pertence à tradição artística das antigas dinastias chinesas. O trabalho apresenta a divindade com seis braços e diferentes objetos simbólicos, entre eles a roda do dharma, um caule de lótus e uma joia.

Escultura avaliada em mais de US$ 2 milhões 1 de 7

De um bazar de garagem para uma avaliação especializada

Quando encontrou a escultura, a mulher não tinha como saber que estava diante de uma peça de importância histórica. O objeto acabou ficando em sua residência durante anos, até que ela decidiu levá-lo ao Antiques Roadshow, programa da PBS conhecido por receber pessoas que desejam descobrir o valor e a procedência de objetos antigos.

A avaliação mudou completamente a percepção sobre a peça. Especialistas estimaram naquele momento que a escultura poderia valer entre US$ 100 mil e US$ 125 mil. O valor já era muito superior aos US$ 75 pagos originalmente, mas ainda estava longe do preço alcançado posteriormente.

A partir daí, a escultura ganhou um novo caminho. Em vez de permanecer na coleção particular da compradora, entrou no circuito de arte especializada e foi anunciada em um leilão dedicado à arte chinesa realizado pela Sotheby's.

Escultura representa figura importante do budismo

O trabalho retrata Guanyin, também conhecida como Avalokiteshvara, uma das figuras mais conhecidas da tradição budista. A representação em questão chama atenção justamente pela configuração com seis braços.

Cada elemento carregado pela figura possui significado dentro da iconografia religiosa. Entre os objetos representados estão a roda do dharma, um caule de lótus e uma joia. A combinação ajuda a identificar a natureza religiosa da obra e também contribuiu para a avaliação de sua importância artística e histórica.

A procedência chinesa também colocou a escultura em um contexto muito diferente daquele em que ela foi encontrada. Durante anos, o objeto permaneceu em uma residência no Missouri, longe do ambiente especializado de museus, colecionadores e casas de leilão.

O salto de US$ 75 para US$ 2 milhões

O caso chama atenção principalmente pela diferença entre o preço inicial e o valor alcançado décadas depois.

A compradora desembolsou aproximadamente US$ 75 no bazar de garagem. Na primeira avaliação divulgada, a peça recebeu uma estimativa de até US$ 125 mil. Mais tarde, quando chegou ao leilão da Sotheby's, acabou superando novamente as expectativas e alcançou US$ 2,06 milhões.