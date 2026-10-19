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Mulher cria empresa de mudanças para ajudar outras mulheres após separações e passa a faturar R$ 70 mil por mês

Negócio criado por empreendedora de 29 anos oferece atendimento acolhedor para mulheres em momentos de recomeço e já reúne uma rede de 20 profissionais

Fernanda Varela

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:49

Mulher cria empresa para ajudar outras mulheres após separações e passa a faturar R$ 70 mil por mês Crédito: Divulgação

Uma mudança de casa pode representar muito mais do que transportar móveis e caixas. Para mulheres que acabaram de enfrentar uma separação, o processo muitas vezes envolve insegurança, dificuldades financeiras e a necessidade de reconstruir a própria vida. Foi pensando nessas situações que a britânica Hannah Crawford, de 29 anos, criou uma empresa de mudanças com uma proposta diferente: oferecer um serviço que combine transporte, segurança e acolhimento.

O que começou como uma atividade extra, em abril de 2025, se transformou em um negócio que atualmente fatura cerca de 10 mil libras por mês, aproximadamente R$ 70 mil. A empresa atende mulheres e pessoas LGBTQ+ em diferentes regiões do Reino Unido e conta com uma rede de 20 profissionais.

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A ideia surgiu depois que Hannah percebeu que muitas mulheres se sentiam desconfortáveis ao contratar desconhecidos para entrar em suas casas. Algumas relataram experiências negativas com empresas de mudanças, incluindo atrasos, objetos danificados e situações de assédio.

Uma das histórias que mais chamaram sua atenção foi a de uma cliente que passou a receber mensagens assustadoras de um homem contratado para realizar uma mudança. O profissional sabia onde ela morava.

De trabalho extra a negócio lucrativo

Natural de Bathgate, na Escócia, e moradora de Hampstead, em Londres, Hannah trabalhava como produtora teatral e coach de negócios antes de investir na nova atividade. Inicialmente, começou a divulgar seus serviços em grupos do Facebook, e a resposta foi muito maior do que esperava. Além dos pedidos de orçamento, recebeu mensagens de mulheres que compartilhavam experiências difíceis durante mudanças anteriores.

Em abril de 2025, passou a alugar vans para realizar os serviços. A decisão de não comprar um veículo próprio foi estratégica: o seguro era caro e ela ainda não sabia se haveria demanda suficiente para sustentar o negócio. Três meses depois, a situação havia mudado completamente. Hannah já trabalhava seis dias por semana e precisava recusar pedidos porque não conseguia atender todas as clientes.

O crescimento ganhou novo impulso em junho de 2026, quando a empreendedora publicou no Instagram um vídeo sobre uma mudança realizada para uma mulher que havia acabado de terminar um relacionamento. A publicação viralizou, e o perfil conquistou 8.300 seguidores em apenas duas semanas.

Empresa já atende diferentes regiões do Reino Unido

Com a procura crescente, Hannah decidiu ampliar a operação. Em setembro de 2026, criou uma rede de empresas parceiras para atender clientes em outras cidades. Atualmente, o serviço alcança localidades que vão de Elgin, na Escócia, até Devon e Cornwall, no sul da Inglaterra.

O atendimento funciona de acordo com a necessidade de cada cliente. Há serviços para transportar poucos pertences e mudanças completas, incluindo móveis e deslocamentos entre cidades.

Após o primeiro contato, a cliente informa o que precisa transportar e recebe um orçamento. O preço leva em consideração fatores como distância, combustível, seguro, equipamentos e volume dos objetos. O pedido é então encaminhado aos profissionais responsáveis pela execução.

A meta da empreendedora é chegar a 100 mudanças mensais até o fim de 2026 e multiplicar por cinco o faturamento atual.

Experiência pessoal inspirou o atendimento

A preocupação de Hannah com as dificuldades enfrentadas durante uma mudança tem relação com uma experiência vivida por ela aos 20 anos. Na época, enquanto cursava a universidade em Londres, precisou transportar seus pertences sem ter dinheiro para contratar uma empresa ou acesso a um carro. A solução foi carregar tudo o que conseguia pelos trens da cidade.

Ela se lembra de atravessar a estação de Euston com bolhas nas mãos, exausta pelo esforço de levar os próprios objetos.

A experiência ajudou a definir a proposta do negócio. Em vez de tratar a mudança apenas como um serviço de transporte, Hannah procura oferecer uma experiência menos estressante, especialmente para clientes que atravessam separações e outros momentos delicados.

Além do atendimento às clientes, a empresa busca abrir oportunidades profissionais para mulheres interessadas em trabalhar com mudanças. O modelo de parceria permite horários flexíveis, uma característica que pode beneficiar mães e outras profissionais que precisam conciliar trabalho e responsabilidades familiares.