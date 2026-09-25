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Mulher de Juliano Cazarré revela que gravidez foi planejada e diz se pretende ter mais filhos

Letícia Cazarré e Juliano, que já são pais de seis crianças e acreditam que a gravidez é uma benção

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 20:49

Letícia e Juliano Cazarré
Letícia e Juliano Cazarré Crédito: Reprodução | Instagram

Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, chamou atenção nas redes sociais, ao engravidar do sétimo filho, aos 42 anos.

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais para respondeu a dúvidas dos seguidores sobre sua gestação, e contou que a gravidez foi “absolutamente planejada” e ainda revelou se ela e Juliano Cazarré pretendem ter mais filhos ou parar.

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos

Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto
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Juliano Cazarré com mulher, Letícia Cazarré, e filhos por Reprodução/Instagram @marciofariasfoto

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Publicação de Letícia Cazarré
Publicação de Letícia Cazarré Crédito: Reprodução | Instagram

“Não pretendo nada em relação a número de filhos. Não faço metas para isso”, respondeu. "Pelas minhas contas, dá tempo de ter mais uns dois, se não vier gêmeos", completou.

Mais cedo, respondendo às perguntas, Letícia afirmou que todas suas gestações aconteceram de forma natural. “Tenho 42 anos e 7 gestações naturais. Graças a Deus! Eu não fiz nenhum tratamento. As nossas gestações foram todas naturais. Não fiz tratamento para tentar ficar mais fértil. Não precisei passar por isso. Sei que é um processo doloroso para muitas mulheres. Mas não fizemos nada, a não ser ter uma vida o mais saudável possível: comer bem, fazer esporte, tentar dormir quando possível”, disse ela.

Letícia ainda rebateu uma seguidora que afirmou que ela era “muito corajosa” por colocar mais um filho no mundo. “Ter filhos é sempre um ato de coragem e de confiança em Deus”, respondeu a mulher de Cazarré.

Nesta quinta-feira (24), Juliano Cazarré e Letícia anunciaram que estavam à espera do sétimo filho, que será outro menino. Os dois já são pais de Vicente, de 16 anos ; Inácio, de 14; Gaspar, de 7; Maria Madalena, de 5; Maria Guilhermina, de 4; e Estêvão, de 2.

“Pessoal, hoje completo 46 voltas ao redor do Sol, mas o meu presente tá no forno e só chega lá pra fevereiro! A vida quer viver!”, disse o ator, em uma publicação nas redes sociais.

Tags:

Juliano Cazarré Letícia Cazarré

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