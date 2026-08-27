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Mulher de quase 30 anos falsifica documento, finge ter 16 e vai à escola para 'reviver adolescência'

Hyejeong Shin frequentou quatro dias de aula no ensino médio até ser descoberta

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:15

Hyejeong Shin se matriculou em colégio se passando por garota de 16 anos Crédito: Reprodução

Um caso inusitado chamou a atenção das autoridades no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A sul-coreana Hyejeong Shin, de 29 anos, foi indiciada criminalmente após falsificar uma certidão de nascimento para ingressar como estudante de 16 anos na New Brunswick High School, uma escola pública de ensino médio da região.

Hyejeong Shin se matriculou em colégio se passando por garota de 16 anos

Hyejeong Shin se matriculou em colégio se passando por garota de 16 anos por Reprodução
Fachada do New Brunswick High School por Mr. Matté/Wikipedia Commons
Cena de 'Nunca Fui Beijada' por Divulgação
Hyejeong Shin se matriculou em colégio se passando por garota de 16 anos por Reprodução
Hyejeong Shin se matriculou em colégio se passando por garota de 16 anos por Reprodução/Google Maps
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Hyejeong Shin se matriculou em colégio se passando por garota de 16 anos por Reprodução

Em janeiro de 2023, a mulher, que já possui diploma de ensino superior pela renomada Rutgers University, conseguiu assistir a quatro dias regulares de aula antes que a direção da instituição desconfiasse da fraude documental e acionasse a polícia.

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Segundo a defesa de Shin, o objetivo da fraude não envolvia qualquer tentativa de prejudicar terceiros, mas sim uma busca por nostalgia e acolhimento em meio a um quadro de solidão. O advogado da mulher explicou que ela desejava recriar o ambiente social positivo que viveu aos 16 anos, época em que chegou aos Estados Unidos para morar em um internato particular.

A polícia de New Brunswick confirmou que a mulher não representava ameaça à segurança física dos alunos, professores ou funcionários do colégio. Apesar de ter se declarado inocente das acusações de uso de documento falso do governo perante o tribunal, Shin foi encaminhada a um programa judicial de intervenção prévia para evitar uma condenação à prisão.

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