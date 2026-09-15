Mulher de Rogério de Andrade desabafa após visitar marido em presídio: 'Tem que ser muito forte'

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:40
Fabíola Andrade voltou a falar sobre a rotina de visitas ao marido, Rogério de Andrade, que está preso em um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS). Após mais uma visita, a influenciadora compartilhou um desabafo nas redes sociais e contou que deixa o local com o emocional abalado.
“Tem que ser forte, muito forte, para enfrentar tudo que estou passando”, escreveu Fabíola. Segundo ela, o ambiente do presídio é pesado e, mesmo tentando manter uma postura positiva durante os encontros, o retorno para casa é marcado pela tristeza.
Bicheiro Rogério Andrade está preso
A influenciadora contou que viaja semanalmente do Rio de Janeiro para o Mato Grosso do Sul para visitar o marido. Nesse período, também precisa lidar com a distância dos filhos, que permanecem no Rio.
Fabíola afirmou que costuma chegar às visitas tentando levar “energia boa” e um pouco de leveza para o momento. Depois, porém, volta para casa preocupada tanto com Rogério quanto com as crianças.
“Quando estou lá, fico com a cabeça aqui, pensando se está bem, se alimentando, e aos poucos quem adoece somos nós”, desabafou.
Rogério de Andrade é patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel e está detido em uma unidade prisional federal em Campo Grande. Em suas publicações, Fabíola tem relatado a dificuldade de conciliar a rotina familiar com as viagens para acompanhar o marido.