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Mulher de Rogério de Andrade desabafa após visitar marido em presídio: 'Tem que ser muito forte'

Fabíola Andrade viaja semanalmente ao Mato Grosso do Sul para encontrar o marido e diz que sente falta dos filhos

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:40

Mulher de Rogério de Andrade desabafa após visitar marido em presídio Crédito: Reprodução

Fabíola Andrade voltou a falar sobre a rotina de visitas ao marido, Rogério de Andrade, que está preso em um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS). Após mais uma visita, a influenciadora compartilhou um desabafo nas redes sociais e contou que deixa o local com o emocional abalado.

“Tem que ser forte, muito forte, para enfrentar tudo que estou passando”, escreveu Fabíola. Segundo ela, o ambiente do presídio é pesado e, mesmo tentando manter uma postura positiva durante os encontros, o retorno para casa é marcado pela tristeza.

Bicheiro Rogério Andrade está preso 1 de 4

A influenciadora contou que viaja semanalmente do Rio de Janeiro para o Mato Grosso do Sul para visitar o marido. Nesse período, também precisa lidar com a distância dos filhos, que permanecem no Rio.

Fabíola afirmou que costuma chegar às visitas tentando levar “energia boa” e um pouco de leveza para o momento. Depois, porém, volta para casa preocupada tanto com Rogério quanto com as crianças.

“Quando estou lá, fico com a cabeça aqui, pensando se está bem, se alimentando, e aos poucos quem adoece somos nós”, desabafou.