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Mulher invade palco, 'rouba' microfone de cantor e viraliza na web: 'O que tem no carro?'

Episódio aconteceu durante evento em Lisboa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10:29

Mulher invade palco, 'rouba' microfone de cantor e viraliza na web: 'O que tem no carro?' Crédito: Reprodução

Durante uma apresentação musical em Lisboa, o cantor português Bluay fazia um pocket show no terminal do Cais do Sodré quando foi surpreendido por uma mulher que subiu no palco, pegou o microfone da mão dele e começou a cantar um improviso sem qualquer sentido aparente.

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Sem cerimônia, a mulher soltou a voz com a frase: "O que tem no carro? O Pingo Doce… No Jardim". A referência fala sobre uma das maiores redes de supermercados de Portugal. O show fazia parte do projeto "Sem Olhar a Quem", ação voltada para a inclusão social e promovida pela rádio portuguesa RFM.

O episódio gerou risadas, mas também dúvidas na equipe técnica. A mulher conseguiu entrar e pegar o microfone porque os responsáveis pela segurança e produção acharam que tudo estava combinado. Os organizadores da emissora deduziram que ela fazia parte do grupo do cantor, enquanto a equipe do artista imaginou que a mulher fazia parte da própria rádio.

Diante do mal-entendido, ninguém interveio a tempo de impedir a "palhinha" inesperada. O próprio Bluay fez questão de publicar a gravação no Instagram para rir da situação. Com bom humor, ele disse: "Só me acontece isto a mim. Fui roubado em cima do palco!".

Quem é a mulher do vídeo?

Identificada nas redes como Stella LS, a protagonista da cena é moçambicana e passeava pelo local ao lado de parentes quando resolveu arriscar a performance. A atitude espontânea rendeu milhares de novos seguidores e visualizações.