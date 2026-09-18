Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher mais rica do Brasil casou na adolescência, é herdeira de banco e apoia causas sociais

Saiba detalhes da vida de Vicky Safra, bilionária brasileira mais endinheirada do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:30

Vicky Safra faz parte da elite brasileira tradicional
Vicky Safra faz parte da elite brasileira tradicional Crédito: Reprodução

Vicky Safra é uma das mulheres mais conhecidas do Brasil, ao passo que também uma figura incógnita. Hoje em 1 lugar como a pessoa mais rica do país, segundo lista da revista Forbes, a herdeira é viúva de Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, dono do banco Safra.

O banco Safra oferece serviços financeiros integrados com foco em gestão de patrimônio, investimentos e atendimento para alta renda, além de soluções para empresas.

Vicky Safra

Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
Vicky Safra por Reprodução
1 de 7
Vicky Safra por Reprodução

Leia mais

Imagem - Bilionária brasileira abriu mão da carreira para acompanhar marido ex-jogador e anos depois aposta no próprio negócio

Bilionária brasileira abriu mão da carreira para acompanhar marido ex-jogador e anos depois aposta no próprio negócio

Imagem - Bilionária brasileira é herdeira, mas prefere viver do próprio dinheiro e teve casamento luxuoso com show de Preta Gil

Bilionária brasileira é herdeira, mas prefere viver do próprio dinheiro e teve casamento luxuoso com show de Preta Gil

Imagem - Bilionária brasileira de 94 anos veio de origem humilde, construiu fortuna sozinha e mora no interior

Bilionária brasileira de 94 anos veio de origem humilde, construiu fortuna sozinha e mora no interior

Hoje a fortuna de Vicky está estimada em R$ 120 bilhões, e ela se concentra na gestão da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, apoiando projetos de educação, artes e saúde.

Com uma vida discreta na Suíça, Vicky Safra é a maior acionista do Grupo J. Safra. Segundo a revista CARAS, a viúva de Joseph, que faleceu em dezembro de 2020, aos 82 anos, em decorrência do Parkinson, herdou cerca de metade da fortuna do empresário, com quem se casou aos 17 anos. Os demais herdeiros são Jacob, David, Esther e Alberto.

Mansão de Vicky Safra

Mansão é uma das maiores do mundo por YouTube | Drone.v7
Mansão é uma das maiores do mundo por YouTube | Drone.v7
Mansão é uma das maiores do mundo por YouTube | Drone.v7
Mansão é uma das maiores do mundo por YouTube | Drone.v7
Mansão é uma das maiores do mundo por YouTube | Drone.v7
Mansão é uma das maiores do mundo por YouTube | Drone.v7
Mansão é uma das maiores do mundo por Reprodução | Google
Mansão é uma das maiores do mundo por Webysther Nunes | Wikimedia Commons
Mansão é uma das maiores do mundo por Reprodução | Wikipédia
Mansão é uma das maiores do mundo por Divulgação
Mansão é uma das maiores do mundo por Reprodução | X
1 de 11
Mansão é uma das maiores do mundo por YouTube | Drone.v7

O motivo de muitas pessoas não conhecerem bastidores da vida da bilionária se deve ao fato dela levar uma vida longe dos holofotes, numa residência localizada no Crans-Montana, na Suíça, cercada de neve e casas de madeira.

De origem grega, Vicky chegou ao Brasil nos anos 1950, ainda criança. Ela e Joseph de casaram em 1969 e construíram uma família constituída por quatro filhos e 14 netos.

"Foi um amor à primeira vista, um amor que duraria até o último momento de sua vida", diz o relatório anual do J. Safra Sarasin sobre o relacionamento entre ela e o marido.

Tags:

Bilionários Bilionária Bilionário Vicky Safra

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - 'Posso largar tudo e fazer anime pelo resto da vida': Michael B. Jordan, estrela de 'Pecadores', revela decisão inesperada para 2027

'Posso largar tudo e fazer anime pelo resto da vida': Michael B. Jordan, estrela de 'Pecadores', revela decisão inesperada para 2027