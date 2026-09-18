TRAJETÓRIA

Mulher mais rica do Brasil casou na adolescência, é herdeira de banco e apoia causas sociais

Saiba detalhes da vida de Vicky Safra, bilionária brasileira mais endinheirada do Brasil

Felipe Sena

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 07:30

Vicky Safra faz parte da elite brasileira tradicional Crédito: Reprodução

Vicky Safra é uma das mulheres mais conhecidas do Brasil, ao passo que também uma figura incógnita. Hoje em 1 lugar como a pessoa mais rica do país, segundo lista da revista Forbes, a herdeira é viúva de Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil, dono do banco Safra.

O banco Safra oferece serviços financeiros integrados com foco em gestão de patrimônio, investimentos e atendimento para alta renda, além de soluções para empresas.

Vicky Safra 1 de 7

Hoje a fortuna de Vicky está estimada em R$ 120 bilhões, e ela se concentra na gestão da Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation, apoiando projetos de educação, artes e saúde.

Com uma vida discreta na Suíça, Vicky Safra é a maior acionista do Grupo J. Safra. Segundo a revista CARAS, a viúva de Joseph, que faleceu em dezembro de 2020, aos 82 anos, em decorrência do Parkinson, herdou cerca de metade da fortuna do empresário, com quem se casou aos 17 anos. Os demais herdeiros são Jacob, David, Esther e Alberto.

Mansão de Vicky Safra 1 de 11

O motivo de muitas pessoas não conhecerem bastidores da vida da bilionária se deve ao fato dela levar uma vida longe dos holofotes, numa residência localizada no Crans-Montana, na Suíça, cercada de neve e casas de madeira.

De origem grega, Vicky chegou ao Brasil nos anos 1950, ainda criança. Ela e Joseph de casaram em 1969 e construíram uma família constituída por quatro filhos e 14 netos.