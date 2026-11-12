BILIONÁRIA

Mulher mais rica do mundo prefere viver da arte, é apaixonada por cavalos e se dedica a projetos sociais

Segundo seu perfil na revista New Yorker, Alice se apaixonou pelas artes quando ainda era criança

Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:30

Alice Walton Crédito: Alice L. Walton Foundation

Alice Walton é a única mulher herdeira da fortuna do Walmart. Com uma fortuna avaliada em cerca de 54.4 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.

Apesar do status de herdeira da empresa, a ricaça prefere viver da arte e se dedica a ajudar quem mais precisa, por meio de projetos sociais.

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Segundo seu perfil na revista New Yorker, Alice se apaixonou pelas artes quando ainda era criança. Aos 10 anos, adquiriu sua primeira obra de arte, uma reprodução de uma pintura de Picasso que lhe custou 2 dólares. “Há muito em comum entre cavalos e arte”, disse em entrevista à revista de Nova York.

Em 1971, Alice se formou na Universidade Trinity, em San Antonio, no Texas, em 1971, e chegou a entrar brevemente nos negócios da família, trabalhando como compradoras de roupas infantis para o Walmart.

Em seguida, começou a atuar na área de finanças, e fundou a Llama Company, banco de investimentos, em 1988.

Logo depois, passou a investir em uma grandiosa coleção particular de artes, com obras originais de artistas lendários americanos, incluindo Andy Warhol, Norman Rockwell e Georgia O’Keefe.

Em 2014, a herdeira do Walmart gastou 44,4 milhões em uma obra de arte de O’Keefe — foi a obra de arte mais cara de uma artista feminina que já foi vendida.

Doações e causas sociais

Uma das maiores doações de Alice aconteceu em 2016, quando foi destinado 225 milhões de dólares de suas próprias ações do Walmart, para organização sem fins lucrativos da família.

No ano seguinte, a instituição repassou 120 milhões à Universidade de Arkansas para estabelecerem uma Escola de Arte. Além de fazer parte do conselho de administração da fundação, ao lado dos outros quatro Waltons.

Alice também tem sua própria organização de caridade, que doa para causas que incluem artes, educação e saúde.

Antes disso, no entanto, ela doou 2.6 milhões ao Progress for America, um comitê organizado para apoiar a reeleição de George W. Bush em 2004, segundo a Hist Phill, uma publicação filantrópica.

Criação de cavalos

Também chama atenção a criação de cavalos. Até 2017, Alice tinha um rancho no Texas chamado Rocking W Ranch, que tem mais de 250 acres de pasto e dependências para gados e cavalos.