Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher mais rica do mundo prefere viver da arte, é apaixonada por cavalos e se dedica a projetos sociais

Segundo seu perfil na revista New Yorker, Alice se apaixonou pelas artes quando ainda era criança

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:30

Alice Walton
Alice Walton Crédito: Alice L. Walton Foundation

Alice Walton é a única mulher herdeira da fortuna do Walmart. Com uma fortuna avaliada em cerca de 54.4 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes.

Apesar do status de herdeira da empresa, a ricaça prefere viver da arte e se dedica a ajudar quem mais precisa, por meio de projetos sociais.

Alice Walton

Bilionária Alice Walton por Arkansas Women's Hall of Fame
Bilionária Alice Walton por Alice L. Walton Foundation
Bilionária Alice Walton por Alice L. Walton Foundation
Bilionária Alice Walton por Reprodução
Bilionária Alice Walton por Health Evolution
1 de 5
Bilionária Alice Walton por Arkansas Women's Hall of Fame

Leia mais

Imagem - Bilionária brasileira abriu mão da carreira para acompanhar marido ex-jogador e anos depois aposta no próprio negócio

Bilionária brasileira abriu mão da carreira para acompanhar marido ex-jogador e anos depois aposta no próprio negócio

Imagem - Bilionária brasileira de 94 anos veio de origem humilde, construiu fortuna sozinha e mora no interior

Bilionária brasileira de 94 anos veio de origem humilde, construiu fortuna sozinha e mora no interior

Imagem - Bilionária brasileira é herdeira, mas prefere viver do próprio dinheiro e teve casamento luxuoso com show de Preta Gil

Bilionária brasileira é herdeira, mas prefere viver do próprio dinheiro e teve casamento luxuoso com show de Preta Gil

Segundo seu perfil na revista New Yorker, Alice se apaixonou pelas artes quando ainda era criança. Aos 10 anos, adquiriu sua primeira obra de arte, uma reprodução de uma pintura de Picasso que lhe custou 2 dólares. “Há muito em comum entre cavalos e arte”, disse em entrevista à revista de Nova York.

Em 1971, Alice se formou na Universidade Trinity, em San Antonio, no Texas, em 1971, e chegou a entrar brevemente nos negócios da família, trabalhando como compradoras de roupas infantis para o Walmart.

Em seguida, começou a atuar na área de finanças, e fundou a Llama Company, banco de investimentos, em 1988.

Logo depois, passou a investir em uma grandiosa coleção particular de artes, com obras originais de artistas lendários americanos, incluindo Andy Warhol, Norman Rockwell e Georgia O’Keefe.

Em 2014, a herdeira do Walmart gastou 44,4 milhões em uma obra de arte de O’Keefe — foi a obra de arte mais cara de uma artista feminina que já foi vendida.

Doações e causas sociais

Uma das maiores doações de Alice aconteceu em 2016, quando foi destinado 225 milhões de dólares de suas próprias ações do Walmart, para organização sem fins lucrativos da família.

No ano seguinte, a instituição repassou 120 milhões à Universidade de Arkansas para estabelecerem uma Escola de Arte. Além de fazer parte do conselho de administração da fundação, ao lado dos outros quatro Waltons.

Alice também tem sua própria organização de caridade, que doa para causas que incluem artes, educação e saúde.

Antes disso, no entanto, ela doou 2.6 milhões ao Progress for America, um comitê organizado para apoiar a reeleição de George W. Bush em 2004, segundo a Hist Phill, uma publicação filantrópica.

Criação de cavalos

Também chama atenção a criação de cavalos. Até 2017, Alice tinha um rancho no Texas chamado Rocking W Ranch, que tem mais de 250 acres de pasto e dependências para gados e cavalos.

No entanto, o imóvel foi vendido após a bilionária decidir que iria dedicar mais do seu tempo ao Museu de Arte Americana de Crystal Bridges. “Eu fui esticada em muitas direções e quero me concentrar”.

Tags:

Bilionários Bilionária Alice Walton

Mais recentes

Imagem - Morre Regina Torné, atriz que interpretou o amor de Seu Madruga em 'Chaves', aos 82 anos

Morre Regina Torné, atriz que interpretou o amor de Seu Madruga em 'Chaves', aos 82 anos
Imagem - Não foi só o celular: Daniel Cady teve R$ 200 mil roubados em transferências bancárias; suspeito foi preso

Não foi só o celular: Daniel Cady teve R$ 200 mil roubados em transferências bancárias; suspeito foi preso
Imagem - Ana Hickmann surpreende com árvore de Natal de 4,5 metros e revela tradição com Edu Guedes

Ana Hickmann surpreende com árvore de Natal de 4,5 metros e revela tradição com Edu Guedes