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Mulher mais rica do mundo tem fortuna de quase R$ 700 bilhões, mas prefere investir em arte a comandar império da família

Aos 77 anos, Alice Walton lidera o ranking feminino de bilionários e é uma das herdeiras do Walmart, rede de supermercados fundada por seu pai

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:30

Alice Walton Crédito: Divulgação

A mulher mais rica do mundo tem 77 anos, uma fortuna estimada em aproximadamente US$ 130 bilhões, o equivalente a quase R$ 700 bilhões, e uma trajetória diferente da maioria dos integrantes de sua família. Alice Walton, filha do fundador do Walmart, Sam Walton, ocupa o primeiro lugar entre as mulheres mais ricas do planeta, segundo estimativas da revista Forbes.

Americana, Alice construiu a maior parte de seu patrimônio a partir da participação acionária herdada na rede varejista, que se tornou uma das maiores empresas do mundo. Apesar da ligação familiar com o negócio, ela não seguiu a carreira dos irmãos na administração da companhia. Em vez disso, direcionou seus interesses para o mercado de arte, a filantropia e projetos ligados à saúde.

Alice Walton 1 de 9

O patrimônio de Alice é tão elevado que, mesmo sem receber qualquer rendimento adicional, seria possível gastar US$ 1 milhão por dia durante mais de 350 anos antes de consumir toda a fortuna estimada. O cálculo ajuda a dimensionar a riqueza da herdeira, cujo patrimônio varia conforme o preço das ações do Walmart e o desempenho de outros investimentos.

A estimativa mais recente da Forbes, consultada neste sábado (24), aponta que Alice Walton possui US$ 129,4 bilhões. O valor é inferior aos US$ 134 bilhões registrados na lista anual da revista, publicada em março, e reflete as oscilações do mercado financeiro. A americana ocupa a 14ª posição entre as pessoas mais ricas do mundo, considerando homens e mulheres.

A fortuna está diretamente ligada ao Walmart, fundado por Sam Walton em 1962. Alice e outros integrantes da família controlam, por meio de participações e estruturas patrimoniais, uma parcela expressiva das ações da empresa. Como a maior parte da riqueza está vinculada a esses ativos, seu patrimônio pode aumentar ou diminuir bilhões de dólares em períodos relativamente curtos.

Alice chegou a trabalhar na companhia fundada pelo pai, mas permaneceu pouco tempo na atividade. Formada em administração de empresas pela Trinity University, no Texas, ela também atuou no setor financeiro e fundou um banco de investimentos antes de direcionar sua atenção principalmente à arte.

Uma de suas iniciativas mais conhecidas é o Crystal Bridges Museum of American Art, inaugurado em 2011, na cidade de Bentonville, no Arkansas. O museu reúne obras de artistas americanos de diferentes períodos e foi criado com recursos de fundos ligados à família Walton.

Nos últimos anos, a bilionária ampliou os investimentos em educação e saúde. Entre os projetos está a Alice L. Walton School of Medicine, faculdade de medicina que recebeu sua primeira turma em 2025. A instituição oferece isenção de mensalidades às cinco primeiras turmas de estudantes.

Alice também destinou bilhões de dólares a fundações filantrópicas. Parte dos recursos financia iniciativas educacionais, instituições culturais e projetos de assistência médica nos Estados Unidos.