LUTO NO SERTANEJO

Mulher que avisou sobre morte de Rick diz se sentir culpada: 'Tô passando mal'

Chaline Grazik afirmou ter procurado Rick & Renner após uma suposta visão; vídeo antigo voltou a circular depois da morte do sertanejo

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:11

Rick e vidente Crédito: Reprodução

A vidente Chaline Grazik voltou às redes sociais nesta terça-feira (22) após a confirmação da morte de Rick, da dupla com Renner, e afirmou estar abalada e se sentindo culpada. Um vídeo antigo em que ela dizia ter tido uma visão envolvendo os sertanejos voltou a circular depois do acidente de helicóptero que matou o cantor.

Chaline, conhecida por fazer previsões envolvendo famosos, contou que era fã de Rick & Renner e que chegou a tentar entrar em contato com a dupla em 2025 para fazer um alerta.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Após a morte de Rick, ela retomou o assunto e disse estar passando mal diante da repercussão do vídeo e do desfecho envolvendo o cantor.

Em março de 2025, durante uma participação no programa “Chupim”, da Metropolitana FM, Chaline relatou ter tido uma suposta visão envolvendo Rick & Renner e afirmou que os artistas deveriam tomar cuidado.

A vidente também disse ter procurado a equipe da dupla. Uma conversa divulgada posteriormente nas redes sociais mostra uma pessoa identificada como integrante da equipe afirmando que o vídeo havia chegado até eles.

A troca de mensagens teria ocorrido em 16 de maio de 2025. Segundo o relato de Chaline, ela pretendia conversar posteriormente para explicar melhor o que havia percebido.

Apesar da repercussão atual, o conteúdo divulgado na época não estabelecia relação específica com uma queda de helicóptero nem permite afirmar que Chaline tenha previsto a morte de Rick. A associação entre o antigo relato e o acidente surgiu somente após a tragédia.

Chaline fala em culpa

Com o vídeo novamente circulando, Chaline afirmou que se sente culpada por ter tentado alertar os cantores e não ter conseguido evitar o que aconteceu.

Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. A aeronave foi encontrada nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que os cinco ocupantes morreram.

Além do sertanejo, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes.