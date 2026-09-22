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Mulher que avisou sobre morte de Rick diz se sentir culpada: 'Tô passando mal'

Chaline Grazik afirmou ter procurado Rick & Renner após uma suposta visão; vídeo antigo voltou a circular depois da morte do sertanejo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:11

Rick e vidente
Rick e vidente Crédito: Reprodução

A vidente Chaline Grazik voltou às redes sociais nesta terça-feira (22) após a confirmação da morte de Rick, da dupla com Renner, e afirmou estar abalada e se sentindo culpada. Um vídeo antigo em que ela dizia ter tido uma visão envolvendo os sertanejos voltou a circular depois do acidente de helicóptero que matou o cantor.

Chaline, conhecida por fazer previsões envolvendo famosos, contou que era fã de Rick & Renner e que chegou a tentar entrar em contato com a dupla em 2025 para fazer um alerta.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
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Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Após a morte de Rick, ela retomou o assunto e disse estar passando mal diante da repercussão do vídeo e do desfecho envolvendo o cantor.

Em março de 2025, durante uma participação no programa “Chupim”, da Metropolitana FM, Chaline relatou ter tido uma suposta visão envolvendo Rick & Renner e afirmou que os artistas deveriam tomar cuidado.

A vidente também disse ter procurado a equipe da dupla. Uma conversa divulgada posteriormente nas redes sociais mostra uma pessoa identificada como integrante da equipe afirmando que o vídeo havia chegado até eles.

A troca de mensagens teria ocorrido em 16 de maio de 2025. Segundo o relato de Chaline, ela pretendia conversar posteriormente para explicar melhor o que havia percebido.

Apesar da repercussão atual, o conteúdo divulgado na época não estabelecia relação específica com uma queda de helicóptero nem permite afirmar que Chaline tenha previsto a morte de Rick. A associação entre o antigo relato e o acidente surgiu somente após a tragédia.

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Chaline fala em culpa

Com o vídeo novamente circulando, Chaline afirmou que se sente culpada por ter tentado alertar os cantores e não ter conseguido evitar o que aconteceu.

Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. A aeronave foi encontrada nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que os cinco ocupantes morreram.

Além do sertanejo, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes.

As causas do acidente ainda serão investigadas. Não há qualquer evidência de relação entre o relato feito pela vidente em 2025 e as circunstâncias que levaram à queda da aeronave.

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