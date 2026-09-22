Mulher que avisou sobre morte de Rick diz se sentir culpada: 'Tô passando mal'

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:11
A vidente Chaline Grazik voltou às redes sociais nesta terça-feira (22) após a confirmação da morte de Rick, da dupla com Renner, e afirmou estar abalada e se sentindo culpada. Um vídeo antigo em que ela dizia ter tido uma visão envolvendo os sertanejos voltou a circular depois do acidente de helicóptero que matou o cantor.
Chaline, conhecida por fazer previsões envolvendo famosos, contou que era fã de Rick & Renner e que chegou a tentar entrar em contato com a dupla em 2025 para fazer um alerta.
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados
Após a morte de Rick, ela retomou o assunto e disse estar passando mal diante da repercussão do vídeo e do desfecho envolvendo o cantor.
Em março de 2025, durante uma participação no programa “Chupim”, da Metropolitana FM, Chaline relatou ter tido uma suposta visão envolvendo Rick & Renner e afirmou que os artistas deveriam tomar cuidado.
A vidente também disse ter procurado a equipe da dupla. Uma conversa divulgada posteriormente nas redes sociais mostra uma pessoa identificada como integrante da equipe afirmando que o vídeo havia chegado até eles.
A troca de mensagens teria ocorrido em 16 de maio de 2025. Segundo o relato de Chaline, ela pretendia conversar posteriormente para explicar melhor o que havia percebido.
Apesar da repercussão atual, o conteúdo divulgado na época não estabelecia relação específica com uma queda de helicóptero nem permite afirmar que Chaline tenha previsto a morte de Rick. A associação entre o antigo relato e o acidente surgiu somente após a tragédia.
Chaline fala em culpa
Com o vídeo novamente circulando, Chaline afirmou que se sente culpada por ter tentado alertar os cantores e não ter conseguido evitar o que aconteceu.
Rick morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que viajava entre Porto Belo e São Joaquim, em Santa Catarina. A aeronave foi encontrada nesta terça-feira (22), e o Corpo de Bombeiros confirmou que os cinco ocupantes morreram.
Além do sertanejo, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares e dois tripulantes.
As causas do acidente ainda serão investigadas. Não há qualquer evidência de relação entre o relato feito pela vidente em 2025 e as circunstâncias que levaram à queda da aeronave.