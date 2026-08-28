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Mulher que passou semanas no 'fim do mundo', em poço com cerca de 133 metros de profundidade das profundezas, agora quer explorar cavernas na Lua com a Nasa

Gilly Elor enfrentou túnel submerso com visibilidade praticamente zero no México; meses depois, NASA selecionou seu conceito para estudar cavernas lunares

  • Foto do(a) author(a) Luiz Dias
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Luiz Dias

  • Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 22:13

Física e mergulhadora abriu passagem por uma das regiões mais remotas do planeta
Física e mergulhadora abriu passagem por uma das regiões mais remotas do planeta Crédito: Bailessa / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

Trinta metros depois de entrar na água, Gilly Elor praticamente entrou no “fim do mundo” sem enxergar nada. À frente havia um túnel que nenhum ser humano conhecia. Atrás, uma das regiões mais remotas já alcançadas dentro de uma caverna.

Era 15 de fevereiro de 2026, no Sistema Cheve, no México. A física e mergulhadora explorava o East Sump, uma passagem completamente inundada. A água turva escondia paredes cobertas por cristais afiados, enquanto qualquer movimento levantava lama do fundo.

Para tornar a situação ainda mais delicada, não havia pontos seguros para prender a linha-guia que indicaria o caminho de volta. A equipe decidiu que, por segurança, a exploração seria feita de forma solitária. Elor avançou.

Poucos meses depois, ela trocaria mentalmente aquele túnel mexicano por outro lugar onde ninguém jamais entrou: as cavernas escondidas sob a superfície da Lua. Em julho, a NASA selecionou uma proposta liderada por Elor para estudar uma máquina capaz de fazer justamente isso.

Projeto LUX

Tudo começa por uma abertura com mais de 100 metros de profundidade. O LUX foi pensado para descer por esse poço e procurar os túneis que podem continuar sob a Lua por NASA / GSFC / Arizona State University
Depois, entra o LUX. Em vez de depender de rodas para enfrentar paredes e pedras, o conceito prevê um pequeno veículo capaz de pairar enquanto avança pela caverna por Divulgação / Stone Aerospace
Enquanto avança, o LUX desenrolaria uma fibra óptica, como um carretel soltando cabo. Assim, o robô continuaria ligado à superfície mesmo depois de entrar nas curvas da caverna por Antti Leppänen / Wikimedia Commons
A ideia não é usar a fibra apenas como internet. Um laser enviado da superfície viajaria pelo cabo e chegaria ao robô como energia, reduzindo sua dependência de grandes baterias por NASA Spinoff
Debaixo da Lua, o sinal de rádio pode ser bloqueado pelas paredes. Por isso, a fibra funcionaria como um telefone com fio: mapas, imagens e dados poderiam voltar diretamente à superfície por NASA / JPL-Caltech
O projeto estuda um passo extra: usar a energia do laser para aquecer o gás antes da saída. Assim, o mesmo propelente poderia gerar mais impulso e ajudar o LUX a chegar mais longe por Air Force Research Laboratory / Wikimedia Commons
Jatos de gás frio já são usados para pequenos ajustes de movimento em veículos espaciais. No LUX, o mesmo princípio permitiria pairar e mudar de direção sem depender de rodas no chão da caverna por SpaceX / Wikimedia Commons
Por fim, o objetivo seria voltar com um mapa do que ninguém consegue enxergar da superfície. Sensores podem transformar medidas de distância em modelos 3D para mostrar paredes, obstáculos e caminhos possíveis por Divulgação / NASA
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Tudo começa por uma abertura com mais de 100 metros de profundidade. O LUX foi pensado para descer por esse poço e procurar os túneis que podem continuar sob a Lua por NASA / GSFC / Arizona State University

Da Terra à Lua

Elor trabalha na Stone Aerospace e lidera o conceito chamado Lunar Underground eXplorer, ou LUX, escolhido pelo programa NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) em 2026.

O alvo do programa é uma abertura no Mar da Tranquilidade, na Lua, com aproximadamente 100 por 88 metros. O poço tem cerca de 133 metros de profundidade, e observações do Lunar Reconnaissance Orbiter indicam que ele pode desembocar em um tubo de lava subterrâneo que continua por quilômetros.

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Essas cavernas despertam interesse porque poderiam revelar informações sobre a geologia lunar, essenciais para a instalação de futuras bases humanas. Essas galerias cavernosas agiriam como proteção natural contra radiação cósmica.

No interior dessa estrutura, não haveria GPS, luz solar ou comunicação direta por rádio com um módulo na superfície. Além disso, qualquer robô precisaria percorrer um ambiente completamente desconhecido sem contaminar locais que podem guardar informações científicas preservadas.

Um fio no escuro

A solução proposta por Elor lembra, curiosamente, algo essencial aos mergulhadores de cavernas. O LUX desceria pelo poço e avançaria pelos túneis, enquanto desenrolasse uma fibra óptica atrás de si.

Modelo do LUX
Modelo do LUX Crédito: Divulgação / Stone Aerospace

Um rover ou módulo na superfície enviaria um laser por meio desse cabo. Segundo a proposta apresentada à NASA, a fibra permitiria transmitir dados em alta velocidade e levar energia ao veículo mesmo depois que ele desaparecesse da linha de visão.

O laser também poderia aquecer o propelente de um sistema de gás frio, aumentando a eficiência da propulsão e permitindo que o robô flutuasse por distâncias maiores. Uma eventual segunda fase prevê testar a tecnologia em laboratório com um laser de 1.070 nanômetros e até um quilômetro de fibra.

Por enquanto, o LUX não é uma missão aprovada para ir à Lua. A seleção do NIAC financia um estudo inicial de viabilidade, e os projetos de Fase I recebem até US$ 175 mil para nove meses de investigação. A NASA selecionou 18 conceitos nessa rodada.

No fim do mundo

O mergulho fazia parte de uma expedição de três meses ao Sistema Cheve, em Oaxaca. A região já havia levado exploradores a instalar o chamado Camp 7, local tão remoto que a própria equipe o descreveu como o “fim do mundo” da caverna.

Passar pelo East Sump exigiu mais de uma semana de trabalho. Como a linha não podia ser presa às paredes, foram usados cerca de 25 quilos de pesos de chumbo para mantê-la posicionada e evitar que ela ficasse presa entre as formações rochosas.

Em 22 de fevereiro, finalmente surgiu uma saída. O trecho inundado percorrido tinha cerca de 55 metros e terminava em uma fissura de aproximadamente um metro. No dia seguinte, Elor e o explorador Bill Stone atravessaram o local novamente e encontraram uma enorme câmara desconhecida.

A exploração continuou por semanas. Em março, Elor liderou uma travessia de 50 metros a cerca de 40 metros do chão da câmara e ajudou a alcançar novas galerias. Ao fim da expedição, o grupo havia mapeado 5,2 km de passagens inéditas no Sistema Cheve.

Tags:

Lua Ciência Nasa Tecnologia Espaço

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