TECNOLOGIA

Mulher que passou semanas no 'fim do mundo', em poço com cerca de 133 metros de profundidade das profundezas, agora quer explorar cavernas na Lua com a Nasa

Gilly Elor enfrentou túnel submerso com visibilidade praticamente zero no México; meses depois, NASA selecionou seu conceito para estudar cavernas lunares



Luiz Dias

Agência Correio

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 22:13

Física e mergulhadora abriu passagem por uma das regiões mais remotas do planeta Crédito: Bailessa / Wikimedia Commons / Imagem Ilustrativa

Trinta metros depois de entrar na água, Gilly Elor praticamente entrou no “fim do mundo” sem enxergar nada. À frente havia um túnel que nenhum ser humano conhecia. Atrás, uma das regiões mais remotas já alcançadas dentro de uma caverna.

Era 15 de fevereiro de 2026, no Sistema Cheve, no México. A física e mergulhadora explorava o East Sump, uma passagem completamente inundada. A água turva escondia paredes cobertas por cristais afiados, enquanto qualquer movimento levantava lama do fundo.

Para tornar a situação ainda mais delicada, não havia pontos seguros para prender a linha-guia que indicaria o caminho de volta. A equipe decidiu que, por segurança, a exploração seria feita de forma solitária. Elor avançou.

Poucos meses depois, ela trocaria mentalmente aquele túnel mexicano por outro lugar onde ninguém jamais entrou: as cavernas escondidas sob a superfície da Lua. Em julho, a NASA selecionou uma proposta liderada por Elor para estudar uma máquina capaz de fazer justamente isso.

Projeto LUX 1 de 8

Da Terra à Lua

Elor trabalha na Stone Aerospace e lidera o conceito chamado Lunar Underground eXplorer, ou LUX, escolhido pelo programa NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) em 2026.

O alvo do programa é uma abertura no Mar da Tranquilidade, na Lua, com aproximadamente 100 por 88 metros. O poço tem cerca de 133 metros de profundidade, e observações do Lunar Reconnaissance Orbiter indicam que ele pode desembocar em um tubo de lava subterrâneo que continua por quilômetros.

Essas cavernas despertam interesse porque poderiam revelar informações sobre a geologia lunar, essenciais para a instalação de futuras bases humanas. Essas galerias cavernosas agiriam como proteção natural contra radiação cósmica.

No interior dessa estrutura, não haveria GPS, luz solar ou comunicação direta por rádio com um módulo na superfície. Além disso, qualquer robô precisaria percorrer um ambiente completamente desconhecido sem contaminar locais que podem guardar informações científicas preservadas.

Um fio no escuro

A solução proposta por Elor lembra, curiosamente, algo essencial aos mergulhadores de cavernas. O LUX desceria pelo poço e avançaria pelos túneis, enquanto desenrolasse uma fibra óptica atrás de si.

Modelo do LUX Crédito: Divulgação / Stone Aerospace

Um rover ou módulo na superfície enviaria um laser por meio desse cabo. Segundo a proposta apresentada à NASA, a fibra permitiria transmitir dados em alta velocidade e levar energia ao veículo mesmo depois que ele desaparecesse da linha de visão.

O laser também poderia aquecer o propelente de um sistema de gás frio, aumentando a eficiência da propulsão e permitindo que o robô flutuasse por distâncias maiores. Uma eventual segunda fase prevê testar a tecnologia em laboratório com um laser de 1.070 nanômetros e até um quilômetro de fibra.

Por enquanto, o LUX não é uma missão aprovada para ir à Lua. A seleção do NIAC financia um estudo inicial de viabilidade, e os projetos de Fase I recebem até US$ 175 mil para nove meses de investigação. A NASA selecionou 18 conceitos nessa rodada.

No fim do mundo

O mergulho fazia parte de uma expedição de três meses ao Sistema Cheve, em Oaxaca. A região já havia levado exploradores a instalar o chamado Camp 7, local tão remoto que a própria equipe o descreveu como o “fim do mundo” da caverna.

Passar pelo East Sump exigiu mais de uma semana de trabalho. Como a linha não podia ser presa às paredes, foram usados cerca de 25 quilos de pesos de chumbo para mantê-la posicionada e evitar que ela ficasse presa entre as formações rochosas.

Em 22 de fevereiro, finalmente surgiu uma saída. O trecho inundado percorrido tinha cerca de 55 metros e terminava em uma fissura de aproximadamente um metro. No dia seguinte, Elor e o explorador Bill Stone atravessaram o local novamente e encontraram uma enorme câmara desconhecida.