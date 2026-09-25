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Mulher que realizou sonho de casar com ônibus, larga área da saúde para vigiar parceiro e tatua veículo no corpo

Colombiana de 35 anos oficializou união com transporte público de Bogotá

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:58

Yeline Lizbeth Patiño 'se casou' com um ônibus em Bogotá Crédito: Reprodução/Instagram @yeliths_official/Imagem melhorada por IA

Uma história bem inusitada deu o que falar lá em Bogotá, na Colômbia. A Yeline Lizbeth Patiño, uma enfermeira e cantora de 35 anos, levou seu amor por veículos pesados tão a sério que fez um casamento simbólico com os ônibus articulados da linha F60 do transporte público de lá.

Enfermeira 'se casou' com um ônibus na Colômbia

Yeline Lizbeth Patiño 'se casou' com um ônibus em Bogotá por Reprodução/Instagram @yeliths_official/Imagem melhorada por IA
Yeline Lizbeth Patiño 'se casou' com um ônibus em Bogotá por Reprodução/Instagram @yeliths_official/Imagem melhorada por IA
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Yeline Lizbeth Patiño 'se casou' com um ônibus em Bogotá por Reprodução/Instagram @yeliths_official
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Yeline Lizbeth Patiño 'se casou' com um ônibus em Bogotá por Reprodução/Instagram @yeliths_official/Imagem melhorada por IA

O casório teve tudo o que manda o figurino: ela foi de vestido branco, levou buquê e até assinou uma certidão para oficializar a união com o veículo. Para ela, qualquer ônibus vermelho que rode naquela linha passa a ser o seu companheiro de vida.

A paixão é tanta que ela arrumou um segundo emprego na equipe de limpeza da empresa de ônibus. A intenção era passar o dia inteiro o mais pertinho possível das garagens e terminais por onde o "amor da vida dela" roda.

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Esse cuidado todo já rendeu até confusão na rua. Uma vez, ao ver um passageiro quebrando o vidro do ônibus, Yeline partiu pra cima do homem querendo tirar satisfação. Ela conta que defender o ônibus foi uma reação natural, igualzinha à de quem protege o próprio marido.

Na medicina, essa atração física e romântica por máquinas e motores se chama mecanofilia. A própria Yeline explica que consegue enxergar uma alma e uma personalidade própria na lataria e no motor dessas máquinas.

E essa paixão vem de longe, lá da adolescência. Antes de se encantar pela frota da cidade, ela era apaixonada por um ônibus de viagem, pra quem vivia escrevendo cartas e até chorava de saudade. Hoje, ela eternizou esse amor tatuando o número do ônibus na própria pele.

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