Mulher que realizou sonho de casar com ônibus, larga área da saúde para vigiar parceiro e tatua veículo no corpo

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 13:58
Uma história bem inusitada deu o que falar lá em Bogotá, na Colômbia. A Yeline Lizbeth Patiño, uma enfermeira e cantora de 35 anos, levou seu amor por veículos pesados tão a sério que fez um casamento simbólico com os ônibus articulados da linha F60 do transporte público de lá.
Enfermeira 'se casou' com um ônibus na Colômbia
O casório teve tudo o que manda o figurino: ela foi de vestido branco, levou buquê e até assinou uma certidão para oficializar a união com o veículo. Para ela, qualquer ônibus vermelho que rode naquela linha passa a ser o seu companheiro de vida.
A paixão é tanta que ela arrumou um segundo emprego na equipe de limpeza da empresa de ônibus. A intenção era passar o dia inteiro o mais pertinho possível das garagens e terminais por onde o "amor da vida dela" roda.
Esse cuidado todo já rendeu até confusão na rua. Uma vez, ao ver um passageiro quebrando o vidro do ônibus, Yeline partiu pra cima do homem querendo tirar satisfação. Ela conta que defender o ônibus foi uma reação natural, igualzinha à de quem protege o próprio marido.
Na medicina, essa atração física e romântica por máquinas e motores se chama mecanofilia. A própria Yeline explica que consegue enxergar uma alma e uma personalidade própria na lataria e no motor dessas máquinas.
E essa paixão vem de longe, lá da adolescência. Antes de se encantar pela frota da cidade, ela era apaixonada por um ônibus de viagem, pra quem vivia escrevendo cartas e até chorava de saudade. Hoje, ela eternizou esse amor tatuando o número do ônibus na própria pele.