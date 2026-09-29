HISTÓRICO

Mulher que será executada nesta quarta (30) tem último pedido negado e vai quebrar marca de mais de 200 anos: ‘Não tenho medo de morrer’

Christa Pike, de 50 anos, deverá ser a primeira mulher executada no Tennessee desde 1819

Fernanda Varela

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 20:00

Christa Pike Crédito: Reprodução

Christa Pike, de 50 anos, tem execução marcada para esta quarta-feira (30) no Tennessee, nos Estados Unidos. Condenada à morte por um assassinato cometido em 1995, ela teve o pedido de clemência negado pelo governador do estado, Bill Lee, e afirmou estar “em paz” às vésperas da aplicação da pena.

Caso a execução ocorra como previsto, Christa será a primeira mulher executada no Tennessee em mais de 200 anos. A última execução de uma mulher no estado aconteceu em 1819.

Crime aconteceu em 1995 1 de 5

Antes de saber que o governador não atenderia ao pedido de clemência, Christa escreveu uma carta na qual falou sobre a possibilidade de morrer. “Quer a clemência me seja concedida ou não, estou em paz”, declarou. “Não tenho medo de morrer. Estou apenas nervosa com o processo”, acrescentou.

Execução será por injeção letal

Christa deverá ser executada por injeção letal. A defesa tentou impedir o cumprimento da sentença e também recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos.

Os advogados citaram, entre outros pontos, o histórico de abusos sofridos por Christa desde a infância e questões relacionadas à saúde mental. Também alegaram que o procedimento da execução poderia provocar sofrimento psicológico adicional.

Christa chegou a pedir que todas as pessoas envolvidas diretamente em sua execução fossem mulheres. Posteriormente, manifestou o desejo de ser executada por enforcamento por afirmar estar aterrorizada com a injeção letal. O método, porém, não é utilizado no Tennessee há mais de um século.

Crime cometido por ela

Christa tinha 18 anos quando participou do assassinato de Colleen Slemmer, de 19, em janeiro de 1995. Segundo a acusação, Colleen foi atraída para uma área isolada no campus agrícola da Universidade do Tennessee, em Knoxville, onde foi agredida e esfaqueada. O corpo foi encontrado no dia seguinte.

O crime também envolveu Tadaryl Shipp, namorado de Christa na época, e Shadolla Peterson. Tadaryl recebeu prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional. Shadolla colaborou com a acusação e recebeu liberdade condicional.

A promotoria sustentou durante o processo que o crime foi motivado por ciúmes, já que Christa acreditava que Colleen estaria interessada em seu namorado.

Mãe da vítima defende execução

May Martinez, mãe de Colleen, manifestou-se favoravelmente ao cumprimento da sentença e afirmou não considerar que Christa deva receber tratamento especial. “Não acho que ela deva receber qualquer tratamento especial”, declarou.

May também falou sobre como continua convivendo com a morte da filha mais de três décadas depois. “Toda vez que penso nisso, penso na Colleen sentindo aquela dor e tentando se levantar e correr. Não passa um dia, nem um minuto, sem que eu pense na Colleen”, afirmou.