Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mulher se passa por mãe de Di Ferrero no Rock in Rio e engana até amigo do cantor: 'Muito segura'

Vocalista do Fresno, Lucas Silveira chegou a procurar Di Ferrero para confirmar a história; não há relatos de prejuízo causado pela falsa mãe

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:00

Di Ferrero
Di Ferrero Crédito: Reprodução

Uma mulher chamou atenção nos bastidores do Rock in Rio após se apresentar como mãe do cantor Di Ferrero. A história foi revelada por Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, que contou nas redes sociais, nesta terça-feira (8), ter acreditado inicialmente na desconhecida.

Segundo Lucas, a mulher demonstrou tanta segurança ao afirmar que era mãe do vocalista do NX Zero que ele chegou a ficar em dúvida, apesar de conhecer pessoalmente a verdadeira mãe do artista.

Apartamento de Isabeli Fontana e Di Ferrero

Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube
1 de 35
Isabeli Fontana e Di Ferrero mostraram apartamento de luxo em São Paulo com obras de arte, móveis assinados e décor fashionista por Reprodução/YouTube

Diante da situação, Lucas entrou em contato com Di Ferrero para confirmar se havia alguma possibilidade de a história ser verdadeira. Foi então que percebeu que a mulher estava se passando pela mãe do cantor.

Nas redes sociais, o vocalista da Fresno explicou por que chegou a acreditar na versão apresentada pela desconhecida. "Conheço a mãe dele, mas ela foi muito segura", escreveu ao comentar o episódio.

Leia mais

Imagem - Davi Brito revela valor milionário de casamento com Emilly Araújo e diz que quase tudo foi pago: 'Três barão'

Davi Brito revela valor milionário de casamento com Emilly Araújo e diz que quase tudo foi pago: 'Três barão'

Imagem - Ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo rompe com irmão de Camila Sousa após reconciliação; sobrinha se casou com o ex da tia

Ex-mulher de Hulk, Iran Ângelo rompe com irmão de Camila Sousa após reconciliação; sobrinha se casou com o ex da tia

Imagem - Humorista baiano Pisit Mota revela que está há oito anos sem ver o filho de 11 e pede ajuda: 'Dói demais'

Humorista baiano Pisit Mota revela que está há oito anos sem ver o filho de 11 e pede ajuda: 'Dói demais'

Apesar de o caso ter sido tratado como um suposto golpe, até o momento não há relatos de que a mulher tenha conseguido dinheiro, acesso a áreas restritas ou provocado qualquer prejuízo usando a falsa identidade.

O episódio repercutiu nas redes sociais pelo caráter inusitado e pela desenvoltura da mulher, que conseguiu confundir até uma pessoa próxima a Di Ferrero.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - 'São herdeiros': nora de Gilberto Gil revela por que não cobra os filhos sobre o futuro: 'Podem fazer o que quiserem'

'São herdeiros': nora de Gilberto Gil revela por que não cobra os filhos sobre o futuro: 'Podem fazer o que quiserem'
Imagem - 'Pessoas maldosas': fã é criticada após tietar Ronaldinho Gaúcho em Dubai e revela conversa com namorada do craque

'Pessoas maldosas': fã é criticada após tietar Ronaldinho Gaúcho em Dubai e revela conversa com namorada do craque