Mulher se passa por mãe de Di Ferrero no Rock in Rio e engana até amigo do cantor: 'Muito segura'

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:00
Uma mulher chamou atenção nos bastidores do Rock in Rio após se apresentar como mãe do cantor Di Ferrero. A história foi revelada por Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, que contou nas redes sociais, nesta terça-feira (8), ter acreditado inicialmente na desconhecida.
Segundo Lucas, a mulher demonstrou tanta segurança ao afirmar que era mãe do vocalista do NX Zero que ele chegou a ficar em dúvida, apesar de conhecer pessoalmente a verdadeira mãe do artista.
Apartamento de Isabeli Fontana e Di Ferrero
Diante da situação, Lucas entrou em contato com Di Ferrero para confirmar se havia alguma possibilidade de a história ser verdadeira. Foi então que percebeu que a mulher estava se passando pela mãe do cantor.
Nas redes sociais, o vocalista da Fresno explicou por que chegou a acreditar na versão apresentada pela desconhecida. "Conheço a mãe dele, mas ela foi muito segura", escreveu ao comentar o episódio.
Apesar de o caso ter sido tratado como um suposto golpe, até o momento não há relatos de que a mulher tenha conseguido dinheiro, acesso a áreas restritas ou provocado qualquer prejuízo usando a falsa identidade.
O episódio repercutiu nas redes sociais pelo caráter inusitado e pela desenvoltura da mulher, que conseguiu confundir até uma pessoa próxima a Di Ferrero.