ROCK IN RIO

Mulher se passa por mãe de Di Ferrero no Rock in Rio e engana até amigo do cantor: 'Muito segura'

Vocalista do Fresno, Lucas Silveira chegou a procurar Di Ferrero para confirmar a história; não há relatos de prejuízo causado pela falsa mãe

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:00

Di Ferrero Crédito: Reprodução

Uma mulher chamou atenção nos bastidores do Rock in Rio após se apresentar como mãe do cantor Di Ferrero. A história foi revelada por Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, que contou nas redes sociais, nesta terça-feira (8), ter acreditado inicialmente na desconhecida.

Segundo Lucas, a mulher demonstrou tanta segurança ao afirmar que era mãe do vocalista do NX Zero que ele chegou a ficar em dúvida, apesar de conhecer pessoalmente a verdadeira mãe do artista.

Apartamento de Isabeli Fontana e Di Ferrero 1 de 35

Diante da situação, Lucas entrou em contato com Di Ferrero para confirmar se havia alguma possibilidade de a história ser verdadeira. Foi então que percebeu que a mulher estava se passando pela mãe do cantor.

Nas redes sociais, o vocalista da Fresno explicou por que chegou a acreditar na versão apresentada pela desconhecida. "Conheço a mãe dele, mas ela foi muito segura", escreveu ao comentar o episódio.

Apesar de o caso ter sido tratado como um suposto golpe, até o momento não há relatos de que a mulher tenha conseguido dinheiro, acesso a áreas restritas ou provocado qualquer prejuízo usando a falsa identidade.