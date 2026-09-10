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Mulher volta para casa após 10 dias de viagem, encontra urubu morando na churrasqueira e descobre que será obrigada a dividir a casa com ele

Moradora de Cascavel, no Paraná, descobriu que a ave havia feito um ninho na sacada e colocado um ovo; orientação ambiental é não mexer no local

Fernanda Varela

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 23:13

Urubu Úrsula agora mora com Micaela Crédito: Reprodução

Uma viagem de dez dias foi suficiente para uma moradora de Cascavel, no Oeste do Paraná, ganhar novos e inesperados “vizinhos”. Ao retornar para casa, a ceramista Micaela La Falce encontrou um urubu instalado dentro da churrasqueira da sacada de seu apartamento.

Micaela havia se mudado recentemente para o imóvel e ainda estava organizando a casa quando precisou viajar. Na volta, durante a noite, abriu a sacada para ventilar o apartamento e percebeu a ave dentro da churrasqueira.

Mulher descobriu que terá que 'adotar' urubu como pet 1 de 3

Inicialmente, ela imaginou que o urubu tivesse escolhido o espaço apenas para descansar e que iria embora sozinho. Na manhã seguinte, porém, o animal continuava no mesmo lugar. Ao observar melhor a churrasqueira, veio a surpresa: havia um ovo dentro dela. O que parecia uma visita temporária era, na verdade, um ninho.

Urubu ganhou até nome

A situação obrigou Micaela a mudar os planos para a área externa do apartamento, que pretendia utilizar para receber amigos. Nas redes sociais, ela passou a compartilhar a história com bom humor e brincou que havia ganhado um “urubu de estimação”. A ave recebeu o nome de Úrsula.

Sem saber se poderia retirar o animal, Micaela procurou orientação. O caso chegou ao Instituto Água e Terra do Paraná (IAT), que orientou a moradora e o responsável pelo condomínio.

A recomendação foi clara: ela não deve retirar o urubu, mexer no ovo ou desmontar o ninho. A fauna silvestre e seus locais de reprodução são protegidos pela legislação brasileira.

Por que o urubu escolheu uma churrasqueira?

Segundo o médico-veterinário Vinícius Góes, do IAT em Cascavel, o período reprodutivo dos urubus ocorre principalmente entre julho e dezembro. Nessa época, as aves procuram locais protegidos e com pouca interferência para colocar os ovos.

Como o apartamento permaneceu praticamente sem movimentação durante dez dias, a churrasqueira acabou oferecendo justamente abrigo e tranquilidade.

E Úrsula não estava sozinha. Depois, um segundo urubu começou a aparecer na sacada, indicando que um casal acompanhava o ninho. O novo visitante também foi “batizado”: ganhou o nome de Morfeu.

Churrasqueira pode ficar sem uso por meses

Agora, Micaela deverá manter distância, evitar movimentações desnecessárias na sacada e não oferecer comida ou água aos animais. A expectativa inicial é de que todo o processo, entre incubação, nascimento e desenvolvimento do filhote, possa durar aproximadamente dois a três meses.

Somente depois que os animais deixarem o local será possível retomar o uso normal da churrasqueira. Para evitar uma nova ocupação, a recomendação é instalar telas, tampas ou outras barreiras físicas.