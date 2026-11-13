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Multifunções! Rodrigo Hilbert surpreende ao aparecer praticando ioga em vídeo

Apresentador compartilhou o registro da atividade física nas redes sociais nesta sexta-feira (13) e recebeu elogios dos seguidores

Kamila Macedo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 22:23

Rodrigo Hilbert publica vídeo praticando ioga Crédito: Reprodução/Instagram

Já conhecido pelo público por suas aptidões em áreas como gastronomia, marcenaria, crochê e tricô, Rodrigo Hilbert demonstrou mais uma de suas habilidades nesta sexta-feira (13). O ator publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece praticando ioga em casa.

No registro, em que executa exercícios voltados para respiração, alongamento, equilíbrio e força muscular, Hilbert resumiu o momento na legenda: "Respira, respira e respira".

Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima 1 de 8

A postagem gerou repercussão imediata entre os internautas, que destacaram a diversidade de talentos do artista. "Feliz em ver isso! Ainda existe muito preconceito entre os homens em relação à prática da ioga, muitas vezes por desconhecimento", comentou uma seguidora. "O que esse homem não faz?", questionou outra usuária. "Mil e uma utilidades e versões", escreveu um terceiro perfil.

Ao longo dos últimos anos, o apresentador consolidou uma imagem associada a trabalhos manuais e atividades diversas. Além da culinária e do artesanato, ele tem experiência com carpintaria, ferraria, solda e construção civil. Entre os projetos de maior destaque estão a capela erguida para seu casamento com Fernanda Lima, móveis para a residência da família e brinquedos produzidos para os filhos.