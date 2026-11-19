MÚSICA

Mumuzinho estreia no Camarote Salvador e se junta a Saulo e Brown na segunda-feira de Carnaval em 2027

Cantor carioca levará sucessos do samba e do pagode ao espaço no dia 8 de fevereiro; evento já anunciou atrações de diferentes gêneros musicais para os seis dias de festa

Heider Sacramento

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 17:09

Mumuzinho fará sua estreia no Camarote Salvador na segunda-feira de Carnaval de 2027, ao lado de Saulo Fernandes e Carlinhos Brown Crédito: Brunini

O Camarote Salvador anunciou mais uma atração para o Carnaval de 2027. O cantor Mumuzinho fará sua estreia no espaço na segunda-feira, 8 de fevereiro, quando dividirá a programação com Saulo Fernandes e Carlinhos Brown. O artista levará ao circuito Barra-Ondina um repertório marcado por sucessos do samba e do pagode.

Entre as músicas que devem embalar o público estão “Fulminante”, “Curto Circuito” e “Eu Mereço Ser Feliz”. Animado com a participação, Mumuzinho celebrou o convite e já convocou os foliões para o encontro.

“A gente tem um encontro marcado no Carnaval de 2027, no Camarote Salvador. Que alegria fazer parte dessa festa! Preparem o coração, chamem a galera e venham curtir comigo. Vai ter muito pagode, alegria e aquela energia que a gente ama!”, afirmou.

Camarote Salvador 2026 1 de 5

Para Camilla Lanza, diretora-geral do camarote, a chegada do cantor reforça a proposta de reunir diferentes ritmos e públicos na programação. “O samba e o pagode têm uma conexão muito forte com os foliões, e estamos felizes em trazer esse encontro para a nossa segunda-feira de Carnaval”, declarou.

Mumuzinho vive nova fase na carreira

A estreia no camarote acontece em um período de destaque para o cantor. Em abril de 2026, ele iniciou a turnê “Resenha do Mumu – Turnê 10 Anos”, que celebra uma década do projeto. Já em maio, lançou a primeira parte do audiovisual Simples Assim, que inclui a música “Fechadão com o Amor”, com mais de 25 milhões de reproduções nas plataformas digitais. O álbum completo chegou ao público em outubro, com faixas inéditas, entre elas “Amor de Ontem”.

Ao longo da carreira, Mumuzinho lançou nove álbuns, ultrapassou dois bilhões de reproduções nas plataformas digitais e recebeu uma indicação ao Latin GRAMMY® em 2023, pelo projeto Resenha do Mumu.

Veja as atrações do Camarote Salvador 2027

O Camarote Salvador será realizado entre 4 e 9 de fevereiro de 2027, no circuito Barra-Ondina. A programação reúne nomes de diferentes vertentes da música brasileira e internacional, como Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana, Durval Lelys, Menos é Mais, Xanddy Harmonia, Timbalada, Alok, Dennis, Vintage Culture, Mochakk, Pretinho da Serrinha, Alexandre Peixe, É o Tchan e Psirico.