NOVELA DAS 9

Murilo Benício celebra reencontro com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil 2’: “Voltamos”

Ator compartilhou foto com a colega de elenco, que retorna como Carminha na continuação da novela de 2012

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:45

Murilo Benício e Adriana Esteves estão de volta como Tufão e Carminha em ‘Avenida Brasil 2’ Crédito: Reprodução

O reencontro de Tufão e Carminha já começou nos bastidores de ‘Avenida Brasil 2’. Murilo Benício e Adriana Esteves voltaram a dividir o mesmo universo da novela que marcou a televisão brasileira em 2012, e o ator fez questão de registrar o momento nas redes sociais.

Na foto publicada por Murilo, os dois aparecem juntos. Na legenda, ele resumiu a emoção de retomar a parceria com uma frase curta: “Brasil Voltamos”.

A dupla retorna aos papéis de Tufão e Carminha na continuação, que tem estreia prevista para janeiro de 2027 na Globo. A nova história será ambientada 14 anos depois dos acontecimentos da primeira novela e novamente terá João Emanuel Carneiro como autor.

Elenco de "Avenida Brasil 2" 1 de 20

Na trama, Tufão terá seguido em frente e ampliado seus negócios, enquanto Carminha surgirá com uma imagem completamente diferente. Depois de cumprir pena, ela passa a se dedicar a ações sociais e conquista o reconhecimento de parte dos moradores do Divino.

A nova postura, porém, não será suficiente para apagar o passado. Carminha tentará se reaproximar da família de Tufão, especialmente de Agatha (Karol Lannes), em uma movimentação que colocará em dúvida se a vilã realmente mudou ou se existe algo por trás de sua nova imagem.

Além de Murilo e Adriana, Débora Falabella, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Juliano Cazarré, Karol Lannes, Leticia Isnard e Marcos Caruso estão entre os nomes confirmados no elenco.