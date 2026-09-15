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Murilo Benício celebra reencontro com Adriana Esteves em ‘Avenida Brasil 2’: “Voltamos”

Ator compartilhou foto com a colega de elenco, que retorna como Carminha na continuação da novela de 2012

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 22:45

Murilo Benício e Adriana Esteves estão de volta como Tufão e Carminha em ‘Avenida Brasil 2’
Murilo Benício e Adriana Esteves estão de volta como Tufão e Carminha em ‘Avenida Brasil 2’ Crédito: Reprodução

O reencontro de Tufão e Carminha já começou nos bastidores de ‘Avenida Brasil 2’. Murilo Benício e Adriana Esteves voltaram a dividir o mesmo universo da novela que marcou a televisão brasileira em 2012, e o ator fez questão de registrar o momento nas redes sociais.

Na foto publicada por Murilo, os dois aparecem juntos. Na legenda, ele resumiu a emoção de retomar a parceria com uma frase curta: “Brasil Voltamos”.

A dupla retorna aos papéis de Tufão e Carminha na continuação, que tem estreia prevista para janeiro de 2027 na Globo. A nova história será ambientada 14 anos depois dos acontecimentos da primeira novela e novamente terá João Emanuel Carneiro como autor.

Elenco de "Avenida Brasil 2"

Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
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Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo
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Carminha, Nina, Tufão e companhia estão de volta, enquanto novos personagens chegam para movimentar o Divino e mexer com antigas relações. por Reprodução/TV Globo

Na trama, Tufão terá seguido em frente e ampliado seus negócios, enquanto Carminha surgirá com uma imagem completamente diferente. Depois de cumprir pena, ela passa a se dedicar a ações sociais e conquista o reconhecimento de parte dos moradores do Divino.

A nova postura, porém, não será suficiente para apagar o passado. Carminha tentará se reaproximar da família de Tufão, especialmente de Agatha (Karol Lannes), em uma movimentação que colocará em dúvida se a vilã realmente mudou ou se existe algo por trás de sua nova imagem.

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Além de Murilo e Adriana, Débora Falabella, Cauã Reymond, Eliane Giardini, Juliano Cazarré, Karol Lannes, Leticia Isnard e Marcos Caruso estão entre os nomes confirmados no elenco.

A continuação promete, assim, reencontrar personagens conhecidos do Divino, mas em uma história com novos conflitos, relações transformadas e personagens inéditos.

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