CARA DO PAI

Murilo Benício resgata foto da juventude e filho mais velho nota semelhança

Ator é pai de Antonio Benício, de 29 anos, e de Pietro Antonelli, de 21

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 15:08

Murilo Benício e o filho Crédito: Reprodução/Instagram e Divulgação/TV Globo

O ator Murilo Benício, de 55 anos, compartilhou uma foto da carteirinha de estudante da Casa de Artes das Laranjeiras (CAL), onde fez oficina de formação teatral no fim da década de 1980.

O ator que voltará a interpretar o papel de Tufão em Avenida Brasil 2, escreveu: “Relembrando meus tempos e CAL”

Mansão de Murilo Benício 1 de 15

Nos comentários, o filho mais velho do ator, Antonio Benício, de 29 anos, notou semelhança entre o pai e o irmão caçula, Pietro Antonelli, de 21.

“A cara do Pietro”, escreveu o primogênito, que recebeu respostas diferentes. "Verdade. Pietro purinho", disse uma. "Antonio, eu já acho que é a sua cara. Tem alguns traços do Pietro, claro, mas parece mais com você", disse outra.

Antonio é filho de Murilo com a atriz Alessandra Negrini. Ele também investe na carreira de ator e chegou a contracenar com o pai na novela Amor de Mãe, na Globo, em 2019.