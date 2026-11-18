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Murilo Benício tem fazenda com diversos animais, criação de vacas para comércio familiar e investimento na agropecuária

Em 2008 Murilo Benício decidiu dar um passo além do lazer e ingressar no mercado da pecuária de alta performance

Felipe Sena

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 07:30

Local que funciona como espaço de relaxamento e lazer com a família, abriga vários animais como cavalos, cabras, carneiros, galinhas e até lhamas Crédito: Reprodução | Youtube

O ator Murilo Benício encontrou no verde do campo um refúgio para o agito da TV, e desenvolveu um carinho pelo ambiente rural e pelos animais remonta aos tempos de infância em Nova Friburgo, na Região Serrana do Rio de Janeiro.

As experiências plantaram a semente para mais tarde, o ator buscasse o agronegócio como investimento em Petrópolis, também no interior fluminense.

Murilo Benício tem fazenda com criação de gado 1 de 4

O local, que funciona como espaço de relaxamento e lazer com a família, abriga vários animais como cavalos, cabras, carneiros, galinhas e até Lhamas, sendo assim um investimento afetivo.

Em 2008 Murilo Benício decidiu dar um passo além do lazer e ingressar no mercado da pecuária de alta performance.

Tendo em vista a complexidade do mercado, o ator se aliou a pecuaristas experientes do mercado nacional, segundo a revista CARAS. Ele fundou a Agro Copa, empresa especializada no melhoramento genético, seleção e criação de raças bovinas para a produção leiteira, como o Gir Leiteiro e o Girolando.

A atuação do ator está concentrada no estado de Minas Gerais, onde seus sócios mantêm duas fazendas estruturadas para a reprodução e manejo de fêmeas de alto valor zootécnico.