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Musa do Agro desiste do Carnaval após convite para rainha da Unidos da Tijuca

Geisa Eloy revela que chegou a ser convidada para assumir o posto, mas decidiu deixar a escola após três anos e mudar os planos para 2027

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:22

Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca
Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca Crédito: Reprodução/Instagram

Geisa Eloy, conhecida como Musa do Agro, decidiu deixar o Carnaval carioca após três anos de desfiles pela Unidos da Tijuca. A pecuarista revelou que chegou a receber um convite para assumir o posto de rainha de bateria da escola, mas optou por encerrar a relação com o Carnaval.

“Eu fiquei três anos na Unidos da Tijuca. Eu decidi parar com o Carnaval. Infelizmente. Eu cheguei a receber o convite para ser a rainha, mas era muita responsabilidade e resolvi dar uma pausa”, contou Geisa em conversa com o influenciador Thallysson.

A saída, porém, teria sido marcada por um desentendimento com a direção da agremiação. Segundo o EXTRA, o convite para rainha envolvia uma proposta de R$ 500 mil pelo cargo. Após o impasse, a permanência de Geisa como musa teria se tornado inviável.

Geisa Eloy

Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram
Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram
Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram
Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram
Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram
Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram
Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram
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Geisa Eloy decidiu deixar o Carnaval após três anos na Unidos da Tijuca por Reprodução/Instagram

A decisão representa também uma mudança significativa nos investimentos da influenciadora. Só em 2026, ela teria desembolsado mais de R$ 300 mil com fantasia, looks para ensaios, aluguel de apartamento e deslocamentos entre Goiás e Rio de Janeiro.

Longe da Marquês de Sapucaí, Geisa tem concentrado as atenções na Festa do Peão de Barretos. Ela levou para o evento um trailer avaliado em cerca de R$ 700 mil, considerado um dos maiores do local, e tem produzido conteúdos sobre sua rotina e os looks usados durante a festa.

Para o próximo ano, a Musa do Agro já planeja investir em um trailer ainda maior. Sem os compromissos e gastos relacionados ao Carnaval, ela pretende direcionar mais energia para a carreira como influenciadora rural.

Além da produção de conteúdo, Geisa trabalha como designer de interiores, administra negócios ligados à criação de gado ao lado do marido, Acrizio Junqueira, e participa de competições de três tambores.

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