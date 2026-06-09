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Musa do OnlyFans, esposa de Kadu Moliterno exibe corpo super musculoso e impressiona aos 52 anos

Casada com o ator desde 2016, Cristianne Rodriguez compartilhou registros na praia e recebeu elogios pela forma física

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:22

Cristianne Rodriguez
Cristianne Rodriguez Crédito: Reprodução

A influenciadora fitness Cristianne Rodriguez chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni exibindo o físico definido. Aos 52 anos, ela publicou imagens na praia mostrando o resultado da rotina de treinos e recebeu uma série de elogios dos seguidores.

Na legenda da publicação, Cristianne refletiu sobre dedicação e persistência. "Sol, mar e a certeza de que todo esforço vale a pena. O que você faz hoje, alguém vai chamar de sorte amanhã", escreveu.

Cristianne Rodriguez

Cristianne Rodriguez por Reprodução
Cristianne Rodriguez por Reprodução
Cristianne Rodriguez por Reprodução
Cristianne Rodriguez por Reprodução
Cristianne Rodriguez por Reprodução
Cristianne Rodriguez por Reprodução
Cristianne Rodriguez por Reprodução
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Cristianne Rodriguez por Reprodução

As imagens também foram compartilhadas pelo marido, o ator Kadu Moliterno, de 73 anos. O casal está junto desde 2015 e oficializou a união no ano seguinte.

Atleta premiada no fisiculturismo

Além de influenciadora digital, Cristianne acumula títulos no fisiculturismo. Ela já conquistou quatro campeonatos na categoria Wellness, modalidade voltada para o desenvolvimento equilibrado da parte inferior do corpo e bastante popular entre atletas femininas.

Nas redes sociais, a maior parte do conteúdo publicado por ela é relacionada a exercícios físicos, alimentação e hábitos saudáveis.

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Em entrevistas anteriores, Cristianne explicou que também produz conteúdo sensual para assinantes adultos, destacando que o material tem foco em ensaios fotográficos e vídeos com apelo estético, sem conteúdo explícito.

Relacionamento baseado na confiança

Kadu Moliterno já comentou publicamente sobre o trabalho da esposa e afirmou que não sente ciúmes da atividade exercida por ela. Segundo o ator, o relacionamento é baseado na confiança e no respeito à individualidade.

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Em outra entrevista, o artista revelou que o casal mantém quartos separados dentro de casa. De acordo com ele, a escolha ajuda a preservar a privacidade de cada um e contribui para manter a harmonia da convivência.

Juntos há mais de uma década, Kadu e Cristianne costumam compartilhar momentos da rotina nas redes sociais, especialmente atividades ligadas ao universo fitness e ao bem-estar.

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