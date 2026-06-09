MALHADA

Musa do OnlyFans, esposa de Kadu Moliterno exibe corpo super musculoso e impressiona aos 52 anos

Casada com o ator desde 2016, Cristianne Rodriguez compartilhou registros na praia e recebeu elogios pela forma física

Fernanda Varela

Publicado em 9 de junho de 2026 às 19:22

Cristianne Rodriguez Crédito: Reprodução

A influenciadora fitness Cristianne Rodriguez chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos de biquíni exibindo o físico definido. Aos 52 anos, ela publicou imagens na praia mostrando o resultado da rotina de treinos e recebeu uma série de elogios dos seguidores.

Na legenda da publicação, Cristianne refletiu sobre dedicação e persistência. "Sol, mar e a certeza de que todo esforço vale a pena. O que você faz hoje, alguém vai chamar de sorte amanhã", escreveu.

Cristianne Rodriguez 1 de 7

As imagens também foram compartilhadas pelo marido, o ator Kadu Moliterno, de 73 anos. O casal está junto desde 2015 e oficializou a união no ano seguinte.

Atleta premiada no fisiculturismo

Além de influenciadora digital, Cristianne acumula títulos no fisiculturismo. Ela já conquistou quatro campeonatos na categoria Wellness, modalidade voltada para o desenvolvimento equilibrado da parte inferior do corpo e bastante popular entre atletas femininas.

Nas redes sociais, a maior parte do conteúdo publicado por ela é relacionada a exercícios físicos, alimentação e hábitos saudáveis.

Em entrevistas anteriores, Cristianne explicou que também produz conteúdo sensual para assinantes adultos, destacando que o material tem foco em ensaios fotográficos e vídeos com apelo estético, sem conteúdo explícito.

Relacionamento baseado na confiança

Kadu Moliterno já comentou publicamente sobre o trabalho da esposa e afirmou que não sente ciúmes da atividade exercida por ela. Segundo o ator, o relacionamento é baseado na confiança e no respeito à individualidade.

Em outra entrevista, o artista revelou que o casal mantém quartos separados dentro de casa. De acordo com ele, a escolha ajuda a preservar a privacidade de cada um e contribui para manter a harmonia da convivência.