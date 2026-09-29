RETORNO

Musa dos anos 90 faz ensaio sensual após surto psicótico

Cristina Mortágua foi internada pela família e voltou às redes sociais após receber alta

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:52

Cristina Mortágua Crédito: Reprodução | Instagram

Cristina Mortágua, musa dos anos 1990, publicou os bastidores de um novo ensaio sensual que realizou aos 56 anos, após deixar uma clínica psiquiátrica.

Em julho do ano passado, a ex-modelo sofreu um surto psicótico e ficou internada por um período. A hospitalização, decidida pela família, foi divulgada nas redes sociais na ocasião.

Cristina Mortágua 1 de 8

“Ela passou por um episódio grave de surto psicótico, durante o qual acabou agindo de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas, incluindo familiares, vizinhos e amigos”.

Cristina chegou a comunicar nas redes sociais, em 2023, que estava se afastando das redes sociais para cuidar da saúde mental e que estava vivendo um quadro de pânico.

"Estou me ausentando das minhas redes sociais para cuidar de minha saúde mental. Estou vivendo um quadro de pânico que se agravou com os acontecimentos da redondeza do bairro onde moro. Toda situação de pressão é um gatilho insuportável", escreveu.