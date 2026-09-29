Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Musa dos anos 90 faz ensaio sensual após surto psicótico

Cristina Mortágua foi internada pela família e voltou às redes sociais após receber alta

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:52

Cristina Mortágua
Cristina Mortágua Crédito: Reprodução | Instagram

Cristina Mortágua, musa dos anos 1990, publicou os bastidores de um novo ensaio sensual que realizou aos 56 anos, após deixar uma clínica psiquiátrica.

Em julho do ano passado, a ex-modelo sofreu um surto psicótico e ficou internada por um período. A hospitalização, decidida pela família, foi divulgada nas redes sociais na ocasião.

Cristina Mortágua

Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram
1 de 8
Musa dos anos 90 por Reprodução | Instagram

Leia mais

Imagem - Após sofrer críticas por personagem trans, ator não binário entra para o elenco de ‘A Nobreza do Amor’

Após sofrer críticas por personagem trans, ator não binário entra para o elenco de ‘A Nobreza do Amor’

Imagem - Rosanne Mulholland, a professora Helena de ‘Carrossel’, anuncia fim do casamento com Marcos Veras

Rosanne Mulholland, a professora Helena de ‘Carrossel’, anuncia fim do casamento com Marcos Veras

Imagem - Guilherme Piva, ator de ‘Quem Ama Cuida’, ganha declaração do namorado no aniversário: ‘Continuar escrevendo essa história’

Guilherme Piva, ator de ‘Quem Ama Cuida’, ganha declaração do namorado no aniversário: ‘Continuar escrevendo essa história’

“Ela passou por um episódio grave de surto psicótico, durante o qual acabou agindo de maneira descontrolada, ferindo emocional e fisicamente pessoas próximas, incluindo familiares, vizinhos e amigos”.

Cristina chegou a comunicar nas redes sociais, em 2023, que estava se afastando das redes sociais para cuidar da saúde mental e que estava vivendo um quadro de pânico.

"Estou me ausentando das minhas redes sociais para cuidar de minha saúde mental. Estou vivendo um quadro de pânico que se agravou com os acontecimentos da redondeza do bairro onde moro. Toda situação de pressão é um gatilho insuportável", escreveu.

Cristina foi diagnosticada com quadros de pânico e depressão em 2023. Considerada símbolo sexual na década de 1990, Cristina Mortágua posou nua para algumas das principais revistas masculinas, e foi capa da “Playboy”, em 1992, após vencer o concurso As Panteras, e da “Sexy”, onde posou em 1993 e em 2003. Ela é mãe de Alexandre Mortágua, de 32 anos, fruto do relacionamento que teve com o ex-jogador Edmundo.

Tags:

Cristina Mortágua

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Ator de 'Rambo', Sylvester Stallone revela arrependimento após 29 anos de casamento

Ator de 'Rambo', Sylvester Stallone revela arrependimento após 29 anos de casamento
Imagem - Idosa de 87 anos despejada de apartamento após aluguel ficar mais caro que aposentadoria aceita oferta e vai voltar ao imóvel após onda de protestos

Idosa de 87 anos despejada de apartamento após aluguel ficar mais caro que aposentadoria aceita oferta e vai voltar ao imóvel após onda de protestos