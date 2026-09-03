TRAGÉDIA

Músico, mulher grávida, filha de 3 anos e babá são mortos a tiros dentro de casa; filho de 6 anos sobrevive

Ele estava entre as quatro vítimas encontradas em uma residência; dois suspeitos foram presos

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:23

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa Crédito: Reprodução

O músico Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, integrante da banda de rock independente Camilo Séptimo, foi assassinado a tiros ao lado da esposa grávida, Ana Paula, da filha do casal e de uma jovem apontada por familiares como babá das crianças. O crime aconteceu dentro de uma residência em Atizapán de Zaragoza, no México.

Um menino de 6 anos que estava no imóvel sobreviveu ao ataque sem ferimentos. O cachorro da família também foi encontrado morto.

Jonathan Samuel Meléndez Ochoa 1 de 2

Segundo informações divulgadas pela CNN, a polícia encontrou quatro corpos na residência na noite de terça-feira (1º). A promotoria do Estado do México informou que as vítimas eram um homem de 38 anos, descrito como produtor e compositor musical, uma mulher de 35 anos, uma criança e uma mulher de 21 anos.

Durante a investigação no imóvel, dois dos adultos foram encontrados amarrados. A criança apresentava ferimentos provocados por disparos na cabeça, enquanto a mulher de 21 anos foi atingida nas costas.

As autoridades estimam que o ataque tenha ocorrido entre 17h30 e 19h40.

Dois suspeitos são presos

Dois homens identificados como Diego Sebastián e Gerardo foram presos sob suspeita de envolvimento no crime. De acordo com informações da Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã do México, um deles mantinha uma sociedade comercial com uma das vítimas. Os investigadores apuram se essa relação teria facilitado o acesso dos criminosos à residência.

A jovem de 21 anos encontrada morta foi identificada como Aleida Romero Victorio a partir de relatos de familiares à imprensa.

Banda lamenta morte de músico

Após a confirmação da morte de Jonathan Meléndez, a Camilo Séptimo se manifestou nas redes sociais e prestou uma homenagem ao músico. “Eles viverão para sempre em nossos corações”, publicou o grupo.

Jonathan e Ana Paula foram identificados entre as vítimas pela CNN. O menino de 6 anos, único sobrevivente encontrado dentro da residência, ficou sob os cuidados das autoridades.