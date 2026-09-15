Músicos deixam shows de Ed Sheeran após Macklemore ser retirado da turnê por discurso pró-Palestina

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Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:25
A turnê ‘Loop Tour’, de Ed Sheeran, sofreu uma série de mudanças nesta terça-feira (15). Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe e a banda Beoga anunciaram que não participarão mais das próximas apresentações do cantor após Macklemore ser retirado da programação.
A decisão envolvendo o rapper aconteceu depois de um discurso durante um show no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no qual Macklemore declarou apoio à Palestina. Ele afirmou que queria que pessoas em Gaza e na Cisjordânia ocupada soubessem que não haviam sido esquecidas.
De acordo com a Messina Touring Group, produtora da turnê, casas que receberiam os próximos shows comunicaram que não aceitariam apresentações com Macklemore no elenco.
Ed Sheeran
A retirada provocou reação entre outros músicos da programação. Finneas, irmão e parceiro musical de Billie Eilish, estava escalado para abrir shows de Sheeran na América do Sul, incluindo o Brasil. Ao anunciar sua saída, ele declarou apoio à Palestina e afirmou que artistas não deveriam ser silenciados ao se manifestarem em defesa de pessoas oprimidas.
Aaron Rowe também anunciou que não seguirá na agenda e mencionou a história da Irlanda ao justificar sua decisão. Já Lukas Graham afirmou que dinheiro não deveria determinar quem pode se manifestar publicamente ou quais sofrimentos podem ser reconhecidos.
A banda irlandesa Beoga, que acompanhava Ed Sheeran durante parte da turnê, também deixou a programação.
Ed Sheeran se pronunciou sobre o caso e afirmou que a retirada de Macklemore não foi uma decisão sua, mas da produtora responsável pela turnê. O cantor disse que tentou dialogar com as partes envolvidas e declarou estar horrorizado com o conflito entre Israel e Palestina. Ao mesmo tempo, explicou que prefere não transformar seus próprios shows em espaços para manifestações políticas.