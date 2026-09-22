Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘N’ de Neymar aparece em helicóptero que matou Rick; entenda a origem da marca

Símbolo visto nos destroços chamou atenção após a queda da aeronave em Santa Catarina e levantou dúvidas sobre uma possível ligação com o jogador

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:14

Modelo de helicóptero usado por Rick coleciona acidentes
Modelo de helicóptero usado por Rick coleciona acidentes Crédito: Reprodução

A queda do helicóptero que matou Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas trouxe à tona uma curiosidade que chamou atenção depois que os destroços foram encontrados em Santa Catarina: por que a aeronave tinha um “N” associado a Neymar Jr.?

A resposta está em um projeto imobiliário e esportivo desenvolvido no litoral catarinense. A marca presente na fuselagem faz referência ao Porto Belo Lagos, empreendimento ligado a um projeto que prevê a criação de um ecossistema esportivo associado ao Neymar Jr.

A identificação, porém, acabou gerando uma associação que não corresponde à propriedade da aeronave. O helicóptero não pertencia a Neymar, segundo esclarecimento feito pelo empresário José Antunes, dono da aeronave.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
1 de 7
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Em declaração reproduzida pelo Sporting News, Antunes explicou que o adesivo foi colocado em razão do empreendimento. “O adesivo se refere ao empreendimento que estamos fazendo na Porto Belo Lagos, que é uma cidade planejada que terá um ecossistema esportivo do NJR”, afirmou.

Assim, a presença do símbolo não indica que o jogador estivesse envolvido com a operação da aeronave ou que fosse seu proprietário. Neymar também não estava entre os ocupantes do voo que terminou em acidente.

Relação com Bruno Avelar aumentou associação

A ligação do helicóptero com o universo de Neymar ganhou ainda mais atenção porque Bruno Avelar, uma das vítimas do acidente, era conhecido por sua proximidade com o jogador e por atuar no projeto “O Poder do Network”.

Leia mais

Sócio de Rick escapou de acidente após decidir fazer viagem de carro: 'Ele insistiu para que eu fosse com eles'

Rick deixa mansão de 1.200 m² com nove quartos, cinco salas e até salão de beleza; imóvel foi anunciado por R$ 11,9 milhões

Filha de Rick 'desaba' após morte do pai e diz que está vivendo pesadelo: 'Não vou saber viver nesse mundo sem ele'

Ex-mulher de Bruno Avelar fala de reação dos filhos ao saber da morte do pai em queda de helicóptero e fala de promessa feita ao empresário: 'Vou cumprir'

Rick e Geralda viveram história de amor de mais de 40 anos e enfrentaram até fome antes da fama

A aeronave havia desaparecido durante um voo em Santa Catarina na segunda-feira (21). Após horas de buscas, os destroços foram localizados e a morte dos cinco ocupantes foi confirmada.

Entre as vítimas estavam Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, e Bruno Avelar. A presença da marca de Neymar na aeronave, somada à relação do empresário com o jogador, acabou colocando o nome do craque no centro das dúvidas que surgiram após a tragédia.

A marca, no entanto, estava relacionada ao projeto Porto Belo Lagos, e não à propriedade do helicóptero.

Leia mais

Imagem - Quem são os herdeiros de Rick, da dupla com Renner? Cantor deixa esposa, dois filhos e quatro netos

Quem são os herdeiros de Rick, da dupla com Renner? Cantor deixa esposa, dois filhos e quatro netos

Imagem - Relembre cantores sertanejos que também morreram em acidentes e tiveram a carreira interrompida precocemente

Relembre cantores sertanejos que também morreram em acidentes e tiveram a carreira interrompida precocemente

Imagem - Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após acidente de helicóptero

Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após acidente de helicóptero

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Saiu do Chile para voltar para casa a pé e 28 anos depois ainda não chegou: britânico percorreu 48 mil km

Saiu do Chile para voltar para casa a pé e 28 anos depois ainda não chegou: britânico percorreu 48 mil km