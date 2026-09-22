LUTO NA MÚSICA

‘N’ de Neymar aparece em helicóptero que matou Rick; entenda a origem da marca

Símbolo visto nos destroços chamou atenção após a queda da aeronave em Santa Catarina e levantou dúvidas sobre uma possível ligação com o jogador

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:14

Modelo de helicóptero usado por Rick coleciona acidentes Crédito: Reprodução

A queda do helicóptero que matou Rick, da dupla com Renner, e outras quatro pessoas trouxe à tona uma curiosidade que chamou atenção depois que os destroços foram encontrados em Santa Catarina: por que a aeronave tinha um “N” associado a Neymar Jr.?

A resposta está em um projeto imobiliário e esportivo desenvolvido no litoral catarinense. A marca presente na fuselagem faz referência ao Porto Belo Lagos, empreendimento ligado a um projeto que prevê a criação de um ecossistema esportivo associado ao Neymar Jr.

A identificação, porém, acabou gerando uma associação que não corresponde à propriedade da aeronave. O helicóptero não pertencia a Neymar, segundo esclarecimento feito pelo empresário José Antunes, dono da aeronave.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Em declaração reproduzida pelo Sporting News, Antunes explicou que o adesivo foi colocado em razão do empreendimento. “O adesivo se refere ao empreendimento que estamos fazendo na Porto Belo Lagos, que é uma cidade planejada que terá um ecossistema esportivo do NJR”, afirmou.

Assim, a presença do símbolo não indica que o jogador estivesse envolvido com a operação da aeronave ou que fosse seu proprietário. Neymar também não estava entre os ocupantes do voo que terminou em acidente.

Relação com Bruno Avelar aumentou associação

A ligação do helicóptero com o universo de Neymar ganhou ainda mais atenção porque Bruno Avelar, uma das vítimas do acidente, era conhecido por sua proximidade com o jogador e por atuar no projeto “O Poder do Network”.

A aeronave havia desaparecido durante um voo em Santa Catarina na segunda-feira (21). Após horas de buscas, os destroços foram localizados e a morte dos cinco ocupantes foi confirmada.

Entre as vítimas estavam Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, e Bruno Avelar. A presença da marca de Neymar na aeronave, somada à relação do empresário com o jogador, acabou colocando o nome do craque no centro das dúvidas que surgiram após a tragédia.