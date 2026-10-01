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Na 'Dança dos Famosos', Giovana Cordeiro rebate críticas após reformar móvel de biquíni: 'Se acostumem'

Atriz compartilhou o processo de restauração de um rack na varanda de casa

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:52

Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa Crédito: Reprodução/Instagram

Giovana Cordeiro aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), para colocar a mão na massa e dar uma cara nova para sua casa. A atriz de 29 anos, que faz parte do elenco da Dança dos Famosos, publicou um vídeo em que aparece lixando e pintando de verde um rack de sala na varanda. Para encarar o serviço pesado no calor carioca, ela escolheu usar um biquíni vermelho, detalhe que dividiu opiniões nas redes sociais.

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O vídeo, que mostrava o fim de uma reforma que começou lá em agosto, logo encheu de comentários de seguidores questionando a necessidade de usar biquíni para para realizar tarefas domésticas. Sem paciência para julgamentos, Giovana gravou uma sequência de Stories para responder a quem criticou sua escolha.

A artista avisou que não pretende mudar seus hábitos e mandou os incomodados se acostumarem. Ela explicou que, diante das altas temperaturas e de semanas chuvosas no Rio, preferiu ficar de biquíni para evitar marcas de sol indesejadas enquanto suava trabalhando do lado de fora.

"Vocês se acostumem, tá? Uns vão ficar felizes, outros não vão ficar muito, outros vão julgar. Podem falar à vontade. O que me interessa é que, se tiver sol nesse Rio de Janeiro, eu vou estar de biquíni", declarou Giovana, completando: "Para que vou fazer um negócio no sol e ficar com marca de roupa depois de três meses de chuva?".

A atriz também respondeu àquela velha pergunta sobre a necessidade de "se expor" com pouca roupa nas redes sociais. Giovana explicou que prioriza seu bem-estar e que gosta é de ficar à vontade dentro da própria casa sempre que faz calor.