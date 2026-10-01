Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na 'Dança dos Famosos', Giovana Cordeiro rebate críticas após reformar móvel de biquíni: 'Se acostumem'

Atriz compartilhou o processo de restauração de um rack na varanda de casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:52

Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa Crédito: Reprodução/Instagram

Giovana Cordeiro aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (30), para colocar a mão na massa e dar uma cara nova para sua casa. A atriz de 29 anos, que faz parte do elenco da Dança dos Famosos, publicou um vídeo em que aparece lixando e pintando de verde um rack de sala na varanda. Para encarar o serviço pesado no calor carioca, ela escolheu usar um biquíni vermelho, detalhe que dividiu opiniões nas redes sociais.

Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa

Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram
1 de 9
Giovana Cordeiro rebate críticas por ficar de biquíni em casa por Reprodução/Instagram

O vídeo, que mostrava o fim de uma reforma que começou lá em agosto, logo encheu de comentários de seguidores questionando a necessidade de usar biquíni para para realizar tarefas domésticas. Sem paciência para julgamentos, Giovana gravou uma sequência de Stories para responder a quem criticou sua escolha.

A artista avisou que não pretende mudar seus hábitos e mandou os incomodados se acostumarem. Ela explicou que, diante das altas temperaturas e de semanas chuvosas no Rio, preferiu ficar de biquíni para evitar marcas de sol indesejadas enquanto suava trabalhando do lado de fora.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Giovana Cordeiro compara Carnaval de Salvador e do Rio: 'O baiano preserva suas raízes'

'Carnaval se tornou uma necessidade', diz Giovana Cordeiro sobre presença na folia em Salvador

Marina Ruy Barbosa e Giovana Cordeiro interpretam irmãs em Fuzuê

Atriz de 'Dona de Mim' relata estupro aos 18 anos por colega de elenco

"Vocês se acostumem, tá? Uns vão ficar felizes, outros não vão ficar muito, outros vão julgar. Podem falar à vontade. O que me interessa é que, se tiver sol nesse Rio de Janeiro, eu vou estar de biquíni", declarou Giovana, completando: "Para que vou fazer um negócio no sol e ficar com marca de roupa depois de três meses de chuva?".

A atriz também respondeu àquela velha pergunta sobre a necessidade de "se expor" com pouca roupa nas redes sociais. Giovana explicou que prioriza seu bem-estar e que gosta é de ficar à vontade dentro da própria casa sempre que faz calor.

"Aí vocês querem dizer: 'Precisa fazer de biquíni?'. Precisa, precisa sim", disparou a artista. Giovana encerrou o desabafo pedindo respeito: "Vocês estão confortáveis com a roupa que vocês estão usando, então me deixa de biquíni".

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos traz pré-estreia de 'Feito Pipa' a Salvador e sorteia ingressos para fãs; veja como participar

Lázaro Ramos traz pré-estreia de 'Feito Pipa' a Salvador e sorteia ingressos para fãs; veja como participar

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'O que grita por atenção raramente merece a energia da resposta' - a lição de ouro para evitar fofoca alheia

Frase do dia do Estoicismo: 'O que grita por atenção raramente merece a energia da resposta' - a lição de ouro para evitar fofoca alheia

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (1 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' nesta quinta (1 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Mais recentes

Imagem - Após 7 anos tentando engravidar, casal entra na fila de adoção e, em apenas duas horas, é surpreendido com o bebê

Após 7 anos tentando engravidar, casal entra na fila de adoção e, em apenas duas horas, é surpreendido com o bebê
Imagem - Outubro mal começou e já está dando certo: 3 signos vão começar o mês com o pé direito

Outubro mal começou e já está dando certo: 3 signos vão começar o mês com o pé direito
Imagem - ‘Quem Ama Cuida’ vai passar hoje? Novela é cancelada nesta quinta-feira (1°); entenda

‘Quem Ama Cuida’ vai passar hoje? Novela é cancelada nesta quinta-feira (1°); entenda