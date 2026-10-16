Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Na fase 'Equilibrium', Anitta revela que trocou smartphone por 'tijolão': 'Só faz ligação'

Cantora revelou no programa de Angélica que limitou o uso de redes sociais e adotou nova regra em casa

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:35

Anitta no programa de Angélica, no GNT, exibido nesta quinta-feira (15)
Anitta no programa de Angélica, no GNT, exibido nesta quinta-feira (15) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Anitta decidiu dar um basta no vício do celular. Em bate-papo no programa de Angélica, no canal GNT, exibido na última quinta-feira (15), a cantora de 33 anos revelou que mudou de vez sua relação com as telas. Para evitar distrações na rua, ela passou a sair de casa apenas com um aparelho antigo, que só serve para fazer e receber ligações.

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta desfila pela Mocidade no Rio de Janeiro, em 2016 por Getty Images
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução|Instagram
1 de 9
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio por Reprodução/Instagram

A artista explicou que a mudança trouxe mais paz para o seu dia a dia. "Se eu tiver alguma emergência, a pessoa até me liga", contou durante o programa. O celular moderno, cheio de aplicativos, foi proibido da bolsa. Agora, ele tem um lugar fixo, fica trancado no escritório de casa junto com o computador.

Hoje, Anitta tem hora certa para entrar na internet. A cantora revelou que acorda, vive a vida real e só pega o celular por volta das 14h. É nesse momento que ela entra no escritório, responde o que é urgente no WhatsApp e nas redes, e logo se desconecta.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Anitta detona uso da religião na política: 'Devia ser crime'

Anitta admite que está fazendo aulas de samba para estreia como rainha de bateria e nega 'maratona' para desfilar com shape impecável: 'Sem tempo pra isso'

Em perfil privado, mãe de Anitta revela fotos inéditas de viagem e ganha elogios na web

Anitta revela pressão estética no início da carreira: ‘Eu não sou bonita?’

Anitta desfila em Paris pelo terceiro ano seguido ao lado de Taís Araújo e Liniker

No fim da tarde, o ritual se repete e ela dá mais uma olhada rápida. "Deu seis da tarde, voltei ali, resolvi o resto, tchau, acabou. Aí eu não olho mais", detalhou.

Essa mudança, considerada por alguns como "radical", faz parte de uma fase mais equilibrada da artista. No início do ano, Anitta já havia dado a pista de que ia tirar o pé do acelerador ao lançar o álbum "Equilibrium". O título do projeto deixou claro o desejo da cantora de deixar no passado a correria de trabalho que marcou a última década de sua carreira.

Leia mais

Imagem - Na reta final de 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos revela por que hesitou em fazer seu 1º vilão

Na reta final de 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos revela por que hesitou em fazer seu 1º vilão

Imagem - 'Foguete não dá ré': Pitty abre o jogo sobre álbum mais visceral da carreira e confirma turnê em Salvador

'Foguete não dá ré': Pitty abre o jogo sobre álbum mais visceral da carreira e confirma turnê em Salvador

Imagem - Quase 30 anos depois, Brendan Fraser e Rachel Weisz gravam 'A Múmia 4'; veja antes e depois

Quase 30 anos depois, Brendan Fraser e Rachel Weisz gravam 'A Múmia 4'; veja antes e depois

Tags:

Anitta

Mais recentes

Imagem - Aos 29 anos, jogador do Corinthians realiza sonho de comprar embarcação de luxo; lancha de R$ 2,2 milhões tem 11,57 metros e espaço para 15 pessoas

Aos 29 anos, jogador do Corinthians realiza sonho de comprar embarcação de luxo; lancha de R$ 2,2 milhões tem 11,57 metros e espaço para 15 pessoas
Imagem - 'Foguete não dá ré': Pitty abre o coração sobre álbum mais íntimo da carreira e manda recado aos fãs baianos

'Foguete não dá ré': Pitty abre o coração sobre álbum mais íntimo da carreira e manda recado aos fãs baianos
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (16 de outubro): disciplina e planejamento ajudam a consolidar resultados

Cor e número da sorte de hoje (16 de outubro): disciplina e planejamento ajudam a consolidar resultados