Na fase 'Equilibrium', Anitta revela que trocou smartphone por 'tijolão': 'Só faz ligação'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:35
Anitta decidiu dar um basta no vício do celular. Em bate-papo no programa de Angélica, no canal GNT, exibido na última quinta-feira (15), a cantora de 33 anos revelou que mudou de vez sua relação com as telas. Para evitar distrações na rua, ela passou a sair de casa apenas com um aparelho antigo, que só serve para fazer e receber ligações.
Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio
A artista explicou que a mudança trouxe mais paz para o seu dia a dia. "Se eu tiver alguma emergência, a pessoa até me liga", contou durante o programa. O celular moderno, cheio de aplicativos, foi proibido da bolsa. Agora, ele tem um lugar fixo, fica trancado no escritório de casa junto com o computador.
Hoje, Anitta tem hora certa para entrar na internet. A cantora revelou que acorda, vive a vida real e só pega o celular por volta das 14h. É nesse momento que ela entra no escritório, responde o que é urgente no WhatsApp e nas redes, e logo se desconecta.
No fim da tarde, o ritual se repete e ela dá mais uma olhada rápida. "Deu seis da tarde, voltei ali, resolvi o resto, tchau, acabou. Aí eu não olho mais", detalhou.
Essa mudança, considerada por alguns como "radical", faz parte de uma fase mais equilibrada da artista. No início do ano, Anitta já havia dado a pista de que ia tirar o pé do acelerador ao lançar o álbum "Equilibrium". O título do projeto deixou claro o desejo da cantora de deixar no passado a correria de trabalho que marcou a última década de sua carreira.