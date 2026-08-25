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Na luta contra doença rara, esposa de Lito Sousa recebe respostas de centros nos EUA

Mila Seidl revelou impasses em testes clínicos no exterior para conter o avanço da doença

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 11:40

Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara
Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A empresária Mila Seidl compartilhou uma nova atualização sobre a batalha que trava para tentar incluir o marido, o influenciador e especialista em aviação Lito Sousa, de 59 anos, em testes experimentais contra a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). De acordo com o relato, as duas principais frentes científicas consultadas nos Estados Unidos trouxeram respostas que, por ora, inviabilizam o acesso imediato à medicação.

Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara

Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara por Reprodução/Redes Sociais
Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara por Reprodução/Redes Sociais
Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara por Reprodução/Redes Sociais
Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara por Reprodução/Redes Sociais
Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara por Reprodução/Redes Sociais
Lito Sousa por Reprodução/Instagram
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Esposa de Lito Sousa atualiza sobre buscas por tratamento para doença rara por Reprodução/Redes Sociais

A maior aposta da família estava na farmacêutica norte-americana Ionis Pharmaceuticals, mas a empresa comunicou que as vagas para voluntários estão esgotadas e vetou a liberação:

"A Ionis Pharma, que era nossa principal chance, respondeu que os estudos estão fechados para novos participantes e que não podem permitir o uso compassivo do medicamento nesse momento", explicou Mila nas redes sociais.

A segunda resposta veio do Broad Institute, centro ligado a Harvard e ao MIT. A instituição aceitou realizar uma triagem inicial, mas informou que a eventual vaga seria destinada ao "grupo de controle", no qual o paciente recebe placebo e não a substância ativa em teste. Segundo Mila, a alternativa exigiria uma mudança de país com alto custo e desgaste, sem qualquer garantia de aplicação do remédio terapêutico.

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Diante do cenário e do avanço rápido dos danos motores causados pela condição neurológica degenerativa, a esposa fez um apelo público às autoridades brasileiras:

"Continuo aqui pedindo para manter a pressão, principalmente agora no Itamaraty e no Governo Federal, para intervir e tentar garantir o direito à vida de um cidadão. Existe um tratamento, mas ele não está no Brasil", desabafou.

Enquanto aguarda a possibilidade de abertura de novas vagas internacionais a partir de outubro, a família prepara a casa para receber Lito em regime de home care, após o período de internação hospitalar.

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Tags:

Doença Saúde Lito Sousa Creutzfeldt-jakob

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