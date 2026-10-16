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Na reta final de 'A Nobreza do Amor', Lázaro Ramos revela por que hesitou em fazer seu 1º vilão

Intérprete do ditador Jendal reflete sobre desafio na trama das seis

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 08:00

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' Crédito: Divulgação

A novela 'A Nobreza do Amor' entra na reta final no dia 6 de novembro, e Lázaro Ramos já faz um balanço do trabalho após encerrar suas gravações no início de outubro. Em entrevista à revista Quem, o ator assumiu um desafio inédito ao viver o rei Jendal, o primeiro grande vilão de sua longa carreira na televisão. O ditador do fictício Reino de Batanga marcou uma virada inesperada na carreira do baiano.

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor'

Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/TV Globo
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação
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Lázaro Ramos como Jendal na novela 'A Nobreza do Amor' por Divulgação/Globo

Aos 47 anos, e costumado a buscar papéis de heróis que trouxessem representatividade negra para o audiovisual, Lázaro admite que a maldade pura nunca esteve nos seus planos profissionais. "Meu sonho era fazer herói, nunca foi o da minha vida fazer vilão", confessa. O projeto só virou realidade graças ao convite de Elísio Lopes Jr., um dos autores da obra e amigo pessoal de Lázaro desde os tempos de teatro em Salvador.

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Apesar da resistência inicial, fazer as maldades de Jendal acabou sendo uma descoberta artística. Lázaro revela que se divertiu de um jeito diferente ao disparar frases absurdas em cena e não poupa elogios a produção escrita por Duca Rachid, Julio Fischer e Elísio. Para o ator, a riqueza de detalhes nos figurinos e o tom de história ajudaram a se conectar com o público.

Sem passar pano para as atitudes do líder de Batanga, o ator prefere analisar as motivações por trás das vilanias e enxerga o personagem como um reflexo de quem se corrompe ao chegar ao topo. "A história do mundo está repleta de Jendals", alerta. Mais do que garantir a audiência na reta final, ele espera que o público se divirta, mas saia da frente da tela questionando o que as pessoas são capazes de fazer quando conquistam o poder.

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Tags:

Novelas Novela Novelas da Rede Globo Lázaro Ramos A Nobreza do Amor

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