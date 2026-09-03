BELEZA

Nada de alicate! Método de 5 minutos hidrata as cutículas e ajuda a evitar a remoção

Cuidados simples com limpeza, hidratação e proteção podem melhorar a aparência da pele ao redor das unhas e evitar rachaduras

Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:00

Cutículas devem estar sempre hidratadas Crédito: Imagem gerada por IA

Cutículas ressecadas, descamando ou repuxando podem deixar as mãos com aparência pouco cuidada mesmo quando as unhas estão feitas. O problema acontece quando a pele ao redor das unhas perde hidratação e pode ser favorecido por hábitos comuns do dia a dia.

Frio, uso frequente de álcool em gel, contato com produtos de limpeza e o hábito de roer as unhas estão entre os fatores associados ao ressecamento. Quando a pele fica muito seca, pequenas rachaduras também podem aparecer, aumentando o risco de dor e inflamação.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Uma rotina rápida, de cerca de cinco minutos, pode ajudar a recuperar a maciez da região sem recorrer ao alicate. O primeiro passo é lavar as mãos com água morna e sabão neutro. As pontas dos dedos podem permanecer na água por aproximadamente um minuto para amolecer a pele.

Em seguida, aplique óleo próprio para cutículas ou creme hidratante e massageie cada dedo durante cerca de dois minutos. Entre os ingredientes citados para esse cuidado estão óleo de amêndoas, jojoba e vitamina E.

Depois da hidratação, a cutícula pode ser empurrada suavemente com uma espátula de madeira ou borracha, sem cortar a pele. Para finalizar, a orientação é aplicar um creme mais espesso ou bálsamo, com ingredientes como manteiga de karité ou glicerina, formando uma camada que ajuda a manter a hidratação.

Outro cuidado importante é evitar produtos que aumentem ainda mais o ressecamento. Removedores com acetona pura, por exemplo, podem retirar a hidratação natural da pele e deixar as cutículas mais esbranquiçadas e suscetíveis a rachaduras.