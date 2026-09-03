Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nada de alicate! Método de 5 minutos hidrata as cutículas e ajuda a evitar a remoção

Cuidados simples com limpeza, hidratação e proteção podem melhorar a aparência da pele ao redor das unhas e evitar rachaduras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 15:00

Cutículas devem estar sempre hidratadas
Cutículas devem estar sempre hidratadas Crédito: Imagem gerada por IA

Cutículas ressecadas, descamando ou repuxando podem deixar as mãos com aparência pouco cuidada mesmo quando as unhas estão feitas. O problema acontece quando a pele ao redor das unhas perde hidratação e pode ser favorecido por hábitos comuns do dia a dia.

Frio, uso frequente de álcool em gel, contato com produtos de limpeza e o hábito de roer as unhas estão entre os fatores associados ao ressecamento. Quando a pele fica muito seca, pequenas rachaduras também podem aparecer, aumentando o risco de dor e inflamação.

O esmalte que é a cara de cada signo

Esmaltes por Shutterstock/Reprodução
Áries (vermelho cereja cromado): Intenso, moderno e com acabamento espelhado para destacar a atitude e a liderança natural da ariana por Imagem gerada por IA
Touro (verde sálvia): Uma cor elegante, terrosa e sofisticada que transmite o bom gosto e a busca por conforto e estabilidade taurinos por Imagem gerada por IA
Gêmeos (francesinha geométrica assimétrica): Urbana, moderna e madura. Uma combinação de preto e nude em linhas finas para representar a dualidade e a versatilidade geminiana com sofisticação por Imagem gerada por IA
Câncer (nail art abstrata em ondas): Delicada e fluida. Uma mistura suave de rosa claro, azul e branco que traz o romantismo e o acolhimento do signo em uma estética super atual por Imagem gerada por IA
Leão (dourado metalizado ou glitter flocado): Marcante, luxuoso e feito para brilhar. Uma nail art que não passa despercebida de jeito nenhum por Imagem gerada por IA
Virgem (nude clássico com francesinha precisa): O auge do minimalismo, da limpeza e da perfeição técnica. Uma estética impecável por Imagem gerada por IA
Libra (rosa quartzo com "aura nails" esfumada): Estética pura, equilibrada e altamente harmônica, unindo suavidade e tendência de moda por Imagem gerada por IA
Escorpião (vinho profundo quase preto ou acabamento "cat eye"): Misterioso, magnético e com uma profundidade que exala poder e sedução por Imagem gerada por IA
Sagitário (azul elétrico ou cobalto): Vibrante, otimista e ousado. Uma cor que remete à liberdade e à expansão sagitariana por Imagem gerada por IA
Capricórnio (marrom chocolate ou cappuccino rico): Chique, corporativo, atemporal e que transmite a seriedade e o sucesso da capricorniana por Imagem gerada por IA
Aquário (efeito holográfico ou prata futurista): Totalmente fora do comum, inovador, tecnológico e com aquela pegada original que dita tendências por Imagem gerada por IA
Peixes (lilás lavanda com detalhes em madrepérola ou sereismo discreto): Místico, sonhador, fluido e com um toque de fantasia bem suave por Imagem gerada por IA
1 de 13
Esmaltes por Shutterstock/Reprodução

Uma rotina rápida, de cerca de cinco minutos, pode ajudar a recuperar a maciez da região sem recorrer ao alicate. O primeiro passo é lavar as mãos com água morna e sabão neutro. As pontas dos dedos podem permanecer na água por aproximadamente um minuto para amolecer a pele.

Em seguida, aplique óleo próprio para cutículas ou creme hidratante e massageie cada dedo durante cerca de dois minutos. Entre os ingredientes citados para esse cuidado estão óleo de amêndoas, jojoba e vitamina E.

Depois da hidratação, a cutícula pode ser empurrada suavemente com uma espátula de madeira ou borracha, sem cortar a pele. Para finalizar, a orientação é aplicar um creme mais espesso ou bálsamo, com ingredientes como manteiga de karité ou glicerina, formando uma camada que ajuda a manter a hidratação.

Leia mais

Imagem - Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas e evitar que descasque

Como fazer o esmalte durar mais tempo nas unhas e evitar que descasque

Imagem - Veja truque para evitar que o esmalte borre e garanta unhas perfeitas por mais tempo

Veja truque para evitar que o esmalte borre e garanta unhas perfeitas por mais tempo

Imagem - Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Greige? Nova cor de esmalte vira tendência e promete aposentar o nude clássico nas unhas

Outro cuidado importante é evitar produtos que aumentem ainda mais o ressecamento. Removedores com acetona pura, por exemplo, podem retirar a hidratação natural da pele e deixar as cutículas mais esbranquiçadas e suscetíveis a rachaduras.

Também é preciso ter atenção ao uso do alicate e à higiene dos instrumentos utilizados na manicure. A remoção da cutícula pode aumentar o risco de infecções, especialmente quando há pequenos ferimentos na região.

Mais recentes

Imagem - Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'

Simone Mendes faz procedimento no nariz e mostra recuperação: 'Que susto!'
Imagem - Empanada de liquidificador super fofinha tem massa fácil de fazer e você pode variar nos recheios

Empanada de liquidificador super fofinha tem massa fácil de fazer e você pode variar nos recheios
Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (4), Melissa finge gravidez para evitar separação

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (4), Melissa finge gravidez para evitar separação