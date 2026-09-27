Naldo Benny mostra conversa com astro internacional e dispara: 'Depois falam que é mentira minha'

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Giuliana Mancini
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:57
Naldo Benny resolveu provar que, desta vez, não estava exagerando. O funkeiro compartilhou nas redes sociais um registro de uma chamada de vídeo com o rapper norte-americano Fat Joe, em uma conversa que contou até com a participação do jogador Gabriel Jesus.
Durante a ligação, Naldo aparece conversando com o astro internacional e faz questão de mostrar alguns detalhes de sua casa. Em determinado momento, ele convida Fat Joe para visitá-lo no Rio de Janeiro. "Sinto sua falta, cara!", disse o cantor brasileiro.
Naldo Benny
Na sequência, ao apresentar a residência, Naldo reforçou o convite: "Cara, minha casa é sua casa aqui no Rio de Janeiro. Bem-vindo à minha casa".
Pouco depois, Gabriel Jesus apareceu na chamada. O jogador foi responsável por fazer a ponte entre Naldo e Fat Joe, e o funkeiro fez questão de agradecer pela conexão com o artista.
Na legenda da publicação, Naldo aproveitou para brincar com as críticas que costuma receber quando relata encontros e amizades com grandes nomes internacionais. "E depois falam que é mentira minha. Rolou agora o tal do ao vivo!!! Valeu pela moral, meu irmãozinho @dejesusoficial. Fortaleceu na conexão com meu Big Brother @fatjoe. Eu amo vocês", escreveu, incluindo um emoji de coração.