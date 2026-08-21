APROVADA?

Namorada de Daniel Cady chama atenção nas redes sociais e recebe mensagens das cunhadas

Carol Magalhães e o nutricionista, ex-marido de Ivete Sangalo, estariam namorando desde o início do ano

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 06:55

Daniel Cady e Carol Magalhães Crédito: Reprodução/Instagram

Daniel Cady está vivendo um novo relacionamento desde que terminou o casamento com Ivete Sangalo. O nutricionista estaria namorando a também baiana Carol Magalhães, com quem já havia se relacionado na adolescência. O romance dos dois se tornou público em março deste ano e, desde então, tem sido mantido com discrição.

Até o momento, os dois não postaram fotos juntos nas redes sociais, nem se pronunciaram oficialmente sobre o relacionamento. Mas Carol tem dado pistas de que já está bastante integrada à família do namorado. No Instagram, ela troca comentários e mensagens com as cunhadas, Clara e Mell Cady, e também já recebeu uma demonstração de carinho do sogro.

Carol Magalhães 1 de 42

Em uma das publicações mais recentes de Carol, a DJ Clara Cady deixou um elogio direto: "Deusa". Em outra foto, na qual a empresária aparece ao lado dos filhos, foi Mell Cady quem se manifestou: "Amo vocês". Carol também recebeu um comentário carinhoso do sogro em uma publicação em homenagem ao aniversário do pai.

Família de Daniel Cady interage com Carol Magalhães na rede social Crédito: Reprodução

Romance com Daniel Cady

Carol Magalhães e Daniel Cady têm 40 anos e já haviam vivido um romance na adolescência. Anos depois, os dois decidiram retomar a relação e passaram a namorar novamente.

A empresária é mãe de dois filhos, frutos de seu casamento com um personal trainer que atualmente vive nos Estados Unidos. Os dois se separaram durante a pandemia.

Além da vida pessoal, Carol também atua no mundo dos negócios. Ela aparece como sócia de oito empresas na Bahia. Entre elas está uma incorporadora responsável pela construção de um condomínio à beira-mar em Taipu de Fora, na Península de Maraú, no litoral baiano.