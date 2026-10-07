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Namorada de Giovani faz declaração ao cantor e destaca: ‘Amor sem interesse, sem maldade’

Flávia Correia publicou texto romântico meses após o início do relacionamento com o sertanejo, que se separou depois de 26 anos de casamento

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 20:46

Flávia Correia se declara a Giovani e fala em amor “sem interesse, sem maldade”
Flávia Correia se declara a Giovani e fala em amor “sem interesse, sem maldade” Crédito: Reprodução

A nova relação de Giovani ganhou mais um capítulo nas redes sociais. Flávia Correia, atual namorada do cantor, publicou uma declaração apaixonada ao sertanejo e chamou atenção ao dizer que o relacionamento dos dois é baseado em lealdade e sem interesse.

Na mensagem, Flávia elogiou a personalidade do artista e afirmou que ele merece ser amado, respeitado e tratado com lealdade. Ela também disse oferecer ao cantor “tudo que tem” e “tudo que é”.

A publicação ganhou repercussão por ter sido feita meses depois do início do romance, que aconteceu em meio à separação de Giovani e Anna Carolina Morais, com quem ele foi casado por cerca de 26 anos. Apesar da interpretação de alguns internautas, Flávia não citou a ex-mulher do cantor diretamente.

Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani

Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram
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Flavinha Correia, a nova namorada do cantor Giovani por Reprodução/Instagram

Em outro trecho da declaração, a namorada afirmou que Giovani seria a “resposta” de um período de espera e falou sobre o orgulho que sente dele em diferentes áreas da vida. Ela também reforçou estar cada vez mais apaixonada pelo sertanejo.

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O relacionamento dos dois se tornou público no fim de agosto, durante a festa de aniversário de 56 anos de Giovani. Naquele período, Anna Carolina afirmou que o fim do casamento não havia sido discutido pessoalmente entre os dois e que o divórcio ainda não estava concluído.

A ex-mulher também relatou ter descoberto que Giovani estava acompanhado de outra mulher depois que ele teria pedido alguns dias sozinho em um sítio. Segundo o relato dela, o cantor teria ido ao local acompanhado de Flávia.

Agora, a nova declaração voltou a chamar atenção principalmente pelo trecho em que Flávia fala sobre viver um “amor sem interesse, sem maldade”. A frase foi interpretada nas redes como uma possível indireta, embora ela não tenha feito referência nominal à ex-mulher.

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