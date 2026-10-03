Namorado de Jonatas Faro é amigo próximo de Glória Maria e tutor das filhas da jornalista

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:29
O ator Jonatas Faro, atualmente confinado em A Fazenda 18, chamou atenção ao revelar aos colegas de reality que mantém um relacionamento com um homem fora do programa. Agora, a identidade do namorado do artista foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.
Segundo a publicação, trata-se do economista Paulo Mesquita, que mantém uma relação próxima com a família da jornalista e apresentadora Glória Maria, morta em 2023.
Paulo era amigo próximo de Glória e, após a morte da jornalista, passou a ter uma participação ainda mais presente na vida das filhas dela, Maria e Laura. De acordo com a coluna, ele também atua como tutor das duas e ficou responsável por questões relacionadas à administração do patrimônio deixado pela apresentadora.
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Fora dessa relação com figuras conhecidas, Paulo mantém uma vida reservada e distante dos holofotes. Diferentemente de Jonatas, que voltou à exposição pública com a participação no reality da Record, o economista costuma preservar a rotina pessoal.
O que Jonatas contou sobre o namorado?
Durante uma conversa com os outros peões, Jonatas comentou sobre como imagina que o namorado esteja acompanhando sua participação em A Fazenda 18. O ator contou que conversou com Paulo antes de entrar no programa e deixou claro que ele estaria livre para tomar suas próprias decisões caso não gostasse de alguma atitude do companheiro durante o confinamento.
“Se você assistir coisa e não te agradar, vai! Depois você me comunica”, relatou Jonatas aos colegas.
A declaração aconteceu enquanto o ator falava sobre o relacionamento e a forma como o namorado poderia reagir ao acompanhar sua rotina dentro do reality.