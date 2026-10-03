Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Namorado de Jonatas Faro é amigo próximo de Glória Maria e tutor das filhas da jornalista

Economista mantém perfil discreto e, segundo coluna de Fábia Oliveira, tem ligação próxima com a família de Glória Maria

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 11:29

Jonatas Faro vive romance com o economista Paulo Mesquita, apontado como seu namorado fora de ‘A Fazenda 18’ Crédito: Reprodução

O ator Jonatas Faro, atualmente confinado em A Fazenda 18, chamou atenção ao revelar aos colegas de reality que mantém um relacionamento com um homem fora do programa. Agora, a identidade do namorado do artista foi divulgada pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles.

Segundo a publicação, trata-se do economista Paulo Mesquita, que mantém uma relação próxima com a família da jornalista e apresentadora Glória Maria, morta em 2023.

Paulo era amigo próximo de Glória e, após a morte da jornalista, passou a ter uma participação ainda mais presente na vida das filhas dela, Maria e Laura. De acordo com a coluna, ele também atua como tutor das duas e ficou responsável por questões relacionadas à administração do patrimônio deixado pela apresentadora.

‘A Fazenda 18’: veja imagens da nova sede do reality

A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD
1 de 14
A sede de ‘A Fazenda 18’ ganhou decoração repaginada e referências à primeira edição do reality por Edu Moraes/RECORD

Fora dessa relação com figuras conhecidas, Paulo mantém uma vida reservada e distante dos holofotes. Diferentemente de Jonatas, que voltou à exposição pública com a participação no reality da Record, o economista costuma preservar a rotina pessoal.

O que Jonatas contou sobre o namorado?

Durante uma conversa com os outros peões, Jonatas comentou sobre como imagina que o namorado esteja acompanhando sua participação em A Fazenda 18. O ator contou que conversou com Paulo antes de entrar no programa e deixou claro que ele estaria livre para tomar suas próprias decisões caso não gostasse de alguma atitude do companheiro durante o confinamento.

“Se você assistir coisa e não te agradar, vai! Depois você me comunica”, relatou Jonatas aos colegas.

A declaração aconteceu enquanto o ator falava sobre o relacionamento e a forma como o namorado poderia reagir ao acompanhar sua rotina dentro do reality.

Leia mais

Imagem - Ana Castela mostra abdômen definido na academia e brinca sobre rotina de treinos

Ana Castela mostra abdômen definido na academia e brinca sobre rotina de treinos

Imagem - Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 82 milhões neste sábado (3)

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 82 milhões neste sábado (3)

Imagem - Perdeu o título? Veja o que levar para conseguir votar neste domingo (4)

Perdeu o título? Veja o que levar para conseguir votar neste domingo (4)

Mais recentes

Imagem - Vanessa da Mata leva turnê ‘Todas Elas’ à Concha Acústica neste sábado em Salvador

Vanessa da Mata leva turnê ‘Todas Elas’ à Concha Acústica neste sábado em Salvador
Imagem - Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate

Almoço fit em 15 minutos: veja como fazer um almoço leve com filé de tilápia, abobrinha e tomate
Imagem - O universo resolveu cobrar: 3 signos entram em uma temporada de dois retrógrados e vão ter assuntos mal resolvidos pela frente

O universo resolveu cobrar: 3 signos entram em uma temporada de dois retrógrados e vão ter assuntos mal resolvidos pela frente