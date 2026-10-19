LUTO

Namorado de Lua Blanco se pronuncia após morte da atriz e faz agradecimento emocionante: ‘Me dão força’

Leandro Soares publicou uma mensagem nas redes sociais após a morte da artista, aos 39 anos, e agradeceu o carinho recebido durante o luto

Heider Sacramento

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:28

Após morte de Lua Blanco, namorado agradece mensagens de apoio: ‘Me fazem ficar firme’ Crédito: Reprodução

O roteirista Leandro Soares, namorado de Lua Blanco, fez uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19), após a morte da atriz, aos 39 anos. Em meio às mensagens de apoio recebidas desde a confirmação da perda, ele agradeceu às pessoas que têm demonstrado preocupação e oferecido carinho neste momento difícil.

“Amigos, agradeço o carinho das mensagens que tenho recebido. Algumas respondi porque tava com celular na mão na hora, outras ainda vou responder”, escreveu Leandro em um story no Instagram.

Lua Blanco 1 de 27

Na sequência, ele destacou a importância do apoio de quem está ao seu lado. “Mas quero dizer que as pessoas que têm me procurado são o que têm me dado força e me feito ficar firme nessa hora”, acrescentou, acompanhando o texto de um coração vermelho.

Quem era o namorado de Lua Blanco?

Lua Blanco mantinha um relacionamento com Leandro Soares desde 2016. Roteirista, ele construiu uma relação discreta com a atriz, que ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi em Rebelde Brasil, novela exibida pela Record entre 2011 e 2012. O casal chegou a morar junto e manteve a vida pessoal longe dos holofotes.

Leandro Soares, namorado de Lua Blanco, publica mensagem emocionante após morte da atriz Crédito: Reprodução

A morte da artista foi anunciada pela família no domingo (18). Segundo os familiares, Lua enfrentava um câncer havia alguns meses e passou o período final cercada de pessoas próximas. A atriz morreu aos 39 anos, deixando uma trajetória marcada pela atuação na televisão, pela música e pelo vínculo com uma geração de fãs de Rebelde Brasil.