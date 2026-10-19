Namorado de Lua Blanco se pronuncia após morte da atriz e faz agradecimento emocionante: ‘Me dão força’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 18:28
O roteirista Leandro Soares, namorado de Lua Blanco, fez uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (19), após a morte da atriz, aos 39 anos. Em meio às mensagens de apoio recebidas desde a confirmação da perda, ele agradeceu às pessoas que têm demonstrado preocupação e oferecido carinho neste momento difícil.
“Amigos, agradeço o carinho das mensagens que tenho recebido. Algumas respondi porque tava com celular na mão na hora, outras ainda vou responder”, escreveu Leandro em um story no Instagram.
Lua Blanco
Na sequência, ele destacou a importância do apoio de quem está ao seu lado. “Mas quero dizer que as pessoas que têm me procurado são o que têm me dado força e me feito ficar firme nessa hora”, acrescentou, acompanhando o texto de um coração vermelho.
Quem era o namorado de Lua Blanco?
Lua Blanco mantinha um relacionamento com Leandro Soares desde 2016. Roteirista, ele construiu uma relação discreta com a atriz, que ficou conhecida nacionalmente ao interpretar Roberta Messi em Rebelde Brasil, novela exibida pela Record entre 2011 e 2012. O casal chegou a morar junto e manteve a vida pessoal longe dos holofotes.
A morte da artista foi anunciada pela família no domingo (18). Segundo os familiares, Lua enfrentava um câncer havia alguns meses e passou o período final cercada de pessoas próximas. A atriz morreu aos 39 anos, deixando uma trajetória marcada pela atuação na televisão, pela música e pelo vínculo com uma geração de fãs de Rebelde Brasil.
O velório foi realizado nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia reservada a familiares e amigos próximos.