BRINCADEIRA

Namorado de Sandy quebra dente da frente e faz piada com aparência: 'Dia bom para os haters'

Pedro Andrade sofreu um pequeno acidente às vésperas do Halloween e comparou o visual ao personagem de Jim Carrey em 'Debi & Lóide'

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:48

Sandy e Pedro tornaram o relacionamento público em 2025 Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Andrade divertiu os seguidores ao mostrar que sofreu um pequeno acidente e acabou quebrando um dos dentes da frente. Namorado de Sandy, o médico decidiu levar o imprevisto com bom humor e aproveitou para brincar com a própria aparência, comparando o resultado ao visual de Jim Carrey no filme Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros (1994).

Em uma publicação nas redes sociais, Pedro destacou que o incidente aconteceu justamente às vésperas do Halloween e brincou que não precisaria escolher uma fantasia para a data. Ele também questionou, em tom de ironia, os padrões estéticos atuais e sugeriu que poderia manter o dente quebrado.

Sandy e Pedro Andrade 1 de 10

“Perceba como Deus cuida dos detalhes. Chegando próximo ao Halloween e eu quebro um dente para não precisar de fantasia”, brincou. “Pensando em manter e normalizar um dente quebrado. Todo mundo com lente e aparelho. Vamos na contramão. O que acham?”, perguntou.

A postagem também rendeu comentários de pessoas próximas ao médico. Monica Benini, mulher de Junior Lima e cunhada de Pedro, reagiu com uma sequência de emojis de risada. Ele entrou na brincadeira e respondeu: “Dia bom para os haters”.

Outra internauta comentou que “a Sandy está pagando muito pecado”. Sem perder o bom humor, Pedro concordou com a observação: “Muito!. Não sei o que ela fez. Tadinha”.

Sandy e Pedro Andrade assumiram namoro em 2025