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Namorado de Sandy quebra dente da frente e faz piada com aparência: 'Dia bom para os haters'

Pedro Andrade sofreu um pequeno acidente às vésperas do Halloween e comparou o visual ao personagem de Jim Carrey em 'Debi & Lóide'

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:48

Sandy e Pedro tornaram o relacionamento público em 2025
Sandy e Pedro tornaram o relacionamento público em 2025 Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Andrade divertiu os seguidores ao mostrar que sofreu um pequeno acidente e acabou quebrando um dos dentes da frente. Namorado de Sandy, o médico decidiu levar o imprevisto com bom humor e aproveitou para brincar com a própria aparência, comparando o resultado ao visual de Jim Carrey no filme Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros (1994).

Em uma publicação nas redes sociais, Pedro destacou que o incidente aconteceu justamente às vésperas do Halloween e brincou que não precisaria escolher uma fantasia para a data. Ele também questionou, em tom de ironia, os padrões estéticos atuais e sugeriu que poderia manter o dente quebrado.

Sandy e Pedro Andrade

Sandy e Pedro Andrade por Reprodução
Sandy é vista em vídeo com o namorado respondendo seguidores por Reprodução/Instagram
Sandy com a sogra em celebração de aniversário por Reprodução/Instagram
Pedro Andrade e Sandy por Reprodução
Pedro Andrade e a mãe, Maria Helena por Reprodução/Rede Sociais
Sandy e Junior por Reprodução
Sandy por Divulgação
Pedro Andrade, Sandy por Redes sociais
Sandy por Reprodução
Mãe de Pedro Andrade, Maria Helena por Reprodução/Rede Sociais
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Sandy e Pedro Andrade por Reprodução

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“Perceba como Deus cuida dos detalhes. Chegando próximo ao Halloween e eu quebro um dente para não precisar de fantasia”, brincou. “Pensando em manter e normalizar um dente quebrado. Todo mundo com lente e aparelho. Vamos na contramão. O que acham?”, perguntou.

A postagem também rendeu comentários de pessoas próximas ao médico. Monica Benini, mulher de Junior Lima e cunhada de Pedro, reagiu com uma sequência de emojis de risada. Ele entrou na brincadeira e respondeu: “Dia bom para os haters”.

Outra internauta comentou que “a Sandy está pagando muito pecado”. Sem perder o bom humor, Pedro concordou com a observação: “Muito!. Não sei o que ela fez. Tadinha”.

Sandy e Pedro Andrade assumiram namoro em 2025

Sandy e Pedro tornaram o relacionamento público em 2025, após rumores sobre um possível romance começarem a circular no ano anterior. Desde então, os dois têm mantido a vida a dois longe dos holofotes.

Tags:

Sandy

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