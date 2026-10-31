Namorado de Sandy quebra dente da frente e faz piada com aparência: 'Dia bom para os haters'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:48
Pedro Andrade divertiu os seguidores ao mostrar que sofreu um pequeno acidente e acabou quebrando um dos dentes da frente. Namorado de Sandy, o médico decidiu levar o imprevisto com bom humor e aproveitou para brincar com a própria aparência, comparando o resultado ao visual de Jim Carrey no filme Debi & Lóide: Dois Idiotas em Apuros (1994).
Em uma publicação nas redes sociais, Pedro destacou que o incidente aconteceu justamente às vésperas do Halloween e brincou que não precisaria escolher uma fantasia para a data. Ele também questionou, em tom de ironia, os padrões estéticos atuais e sugeriu que poderia manter o dente quebrado.
Sandy e Pedro Andrade
“Perceba como Deus cuida dos detalhes. Chegando próximo ao Halloween e eu quebro um dente para não precisar de fantasia”, brincou. “Pensando em manter e normalizar um dente quebrado. Todo mundo com lente e aparelho. Vamos na contramão. O que acham?”, perguntou.
A postagem também rendeu comentários de pessoas próximas ao médico. Monica Benini, mulher de Junior Lima e cunhada de Pedro, reagiu com uma sequência de emojis de risada. Ele entrou na brincadeira e respondeu: “Dia bom para os haters”.
Outra internauta comentou que “a Sandy está pagando muito pecado”. Sem perder o bom humor, Pedro concordou com a observação: “Muito!. Não sei o que ela fez. Tadinha”.
Sandy e Pedro Andrade assumiram namoro em 2025
Sandy e Pedro tornaram o relacionamento público em 2025, após rumores sobre um possível romance começarem a circular no ano anterior. Desde então, os dois têm mantido a vida a dois longe dos holofotes.