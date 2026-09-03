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Namoro 'coletivo' de Ne-Yo tem rodízio de mulheres, cama gigante e regra de exclusividade

Cantor já chegou a ter quatro namoradas ao mesmo tempo e contou como organiza a convivência entre as companheiras

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 12:43

Ne-Yo
Ne-Yo Crédito: Reprodução

Ne-Yo vive atualmente um relacionamento com três mulheres: Cristina, conhecida como MS. Tatted, Arielle Hill e Moneii, também chamada de Phoenix Feather. O cantor americano já chegou a manter quatro relacionamentos simultaneamente e falou publicamente sobre como funciona a dinâmica entre as companheiras.

A mudança na vida amorosa aconteceu após o fim do casamento com Crystal Renay. Os dois se casaram em 2016, renovaram os votos em 2022 e tiveram três filhos. O divórcio foi oficializado em 2023, após Crystal acusar o artista de infidelidade. Depois da separação, Ne-Yo afirmou que decidiu não voltar a mentir sobre seus relacionamentos.

Ne-Yo tem três namoradas

Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução
Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução
Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução
Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução
Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução
Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução
Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução
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Ne-Yo tem três namoradas por Reprodução

Arielle e Cristina começaram a aparecer ao lado do cantor em 2023. No ano seguinte, Moneii passou a integrar o relacionamento e, no fim de 2024, Brionna Williams, conhecida como Bri, tornou-se a quarta companheira. No início de 2026, porém, Ne-Yo voltou a citar publicamente apenas Cristina, Arielle e Moneii. Não foi divulgado o motivo da saída de Bri.

Como funciona o 'rodízio'

Quando ainda estava com quatro mulheres, Ne-Yo contou ao podcast Big Boy's Neighborhood que adotava uma espécie de rodízio durante as turnês. Cada companheira passava sete dias com ele antes de dar lugar à próxima.

"Uma vem por sete dias, depois vai para casa. Então a outra vem por sete dias e depois a próxima vem por sete dias", explicou o cantor. Depois dos períodos individuais, o grupo também passava alguns dias reunido. Aniversários e feriados estavam entre as ocasiões em que todos ficavam juntos.

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Regra de exclusividade

Apesar de Ne-Yo manter relacionamento com três mulheres, a mesma liberdade não vale para as companheiras. Segundo o cantor, Cristina, Arielle e Moneii não se relacionam com outros homens.

Ele afirmou, no entanto, que não impôs a condição. De acordo com Ne-Yo, foram as próprias mulheres que decidiram manter exclusividade com ele.

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Todos na mesma cama

Outro detalhe revelado pelo artista é que, quando ainda eram cinco pessoas no relacionamento, todos dormiam juntos. Ne-Yo contou que usava uma cama Alaskan King, maior do que uma cama King convencional, para acomodar ele e as então quatro namoradas.

Segundo o cantor, a proposta era justamente que todos dividissem a mesma cama quando estivessem reunidos, em vez de dormirem em quartos separados.

Relação teve impacto profissional

A exposição da vida amorosa também trouxe consequências para a carreira de Ne-Yo. O cantor afirmou que perdeu oportunidades profissionais depois de assumir publicamente o relacionamento.

Em participação no podcast Sorry We're Cyrus, apresentado por Tish e Brandi Cyrus, ele disse que algumas empresas desistiram de contratos por não quererem associar suas marcas ao poliamor.

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