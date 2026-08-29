Nanda Costa curte viagem no Ceará com Emilie Rey e ganha declaração: ‘Minha gata é uma gata’

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Fernanda Varela
Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:58
Nanda Costa voltou a compartilhar momentos da viagem que está fazendo pelo Ceará ao lado de Emilie Rey. Neste sábado (29), a atriz publicou novos registros dos dias de descanso na Praia do Preá e mostrou a sintonia entre as duas.
Nas imagens, Nanda e Emilie aparecem aproveitando as paisagens da região. Em um dos registros, a atriz chama atenção ao usar uma camisa com o nome “Emilie” estampado.
Nanda Costa e Emilie Rey curtem viagem romântica no Ceará
As duas estão na Praia do Preá, destino conhecido pelas belezas naturais e pelos ventos favoráveis à prática de kitesurf. Nanda está hospedada no Carnaúba Wind House, clube dedicado ao esporte.
Emilie Rey se declara para Nanda Costa
A viagem já vinha rendendo registros nas redes sociais. Na quinta-feira (27), Nanda publicou um álbum de fotos em que apareceu de biquíni branco, com os cabelos ao vento e tomando banho de mar. “Preciso falar alguma coisa?”, escreveu a atriz na legenda.
Emilie não economizou nos elogios. “Como pode ser tão linda? Absurdo”, comentou. Em outra mensagem, escreveu: “Minha gata é uma gata”.
Rumores de romance começaram após viagem a Paris
Nanda Costa e Emilie Rey vêm sendo alvo de rumores de um possível romance desde maio, quando viajaram juntas para Paris. Apesar das aparições frequentes e das mensagens carinhosas trocadas publicamente, elas não confirmaram um relacionamento.
Em junho, ao ser questionada sobre as especulações, Nanda respondeu apenas: “Tamo aí!”. No mês seguinte, voltou a desconversar sobre o assunto ao brincar: “Seguimos aí”.