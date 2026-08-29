APAIXONADA

Nanda Costa curte viagem no Ceará com Emilie Rey e ganha declaração: ‘Minha gata é uma gata’

Atriz compartilhou novos registros dos dias de descanso na Praia do Preá; as duas vêm sendo alvo de rumores de romance

Fernanda Varela

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 19:58

Nanda Costa e Emilie Rey curtem viagem romântica no Ceará Crédito: Reprodução

Nanda Costa voltou a compartilhar momentos da viagem que está fazendo pelo Ceará ao lado de Emilie Rey. Neste sábado (29), a atriz publicou novos registros dos dias de descanso na Praia do Preá e mostrou a sintonia entre as duas.

Nas imagens, Nanda e Emilie aparecem aproveitando as paisagens da região. Em um dos registros, a atriz chama atenção ao usar uma camisa com o nome “Emilie” estampado.

Nanda Costa e Emilie Rey curtem viagem romântica no Ceará 1 de 8

As duas estão na Praia do Preá, destino conhecido pelas belezas naturais e pelos ventos favoráveis à prática de kitesurf. Nanda está hospedada no Carnaúba Wind House, clube dedicado ao esporte.

Emilie Rey se declara para Nanda Costa

A viagem já vinha rendendo registros nas redes sociais. Na quinta-feira (27), Nanda publicou um álbum de fotos em que apareceu de biquíni branco, com os cabelos ao vento e tomando banho de mar. “Preciso falar alguma coisa?”, escreveu a atriz na legenda.

Emilie não economizou nos elogios. “Como pode ser tão linda? Absurdo”, comentou. Em outra mensagem, escreveu: “Minha gata é uma gata”.

Rumores de romance começaram após viagem a Paris

Nanda Costa e Emilie Rey vêm sendo alvo de rumores de um possível romance desde maio, quando viajaram juntas para Paris. Apesar das aparições frequentes e das mensagens carinhosas trocadas publicamente, elas não confirmaram um relacionamento.